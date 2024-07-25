新竹人久等了！關埔空橋串連「4社區」　預計2025年完工

▲當地人表示，附近居民越來越多，未來空橋啟用後不僅提升便利性也會更安全。（模擬圖／新竹市政府提供）

記者陳致平／綜合報導

新竹關埔空橋生活圈終於要實現了！新竹人苦等已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」6月決標，15日舉辦開工典禮，工程將在8月正式動工，預計在2025年完工。

新竹市長高虹安表示，空橋工程範圍包含跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區（竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯社區）空橋，包含4座空橋，將補上關埔全區最為關鍵的空橋區域，完工後將紓解慈雲路長期大量的人車交通問題。

附近的吳姓居民表示，鄰近住戶越來越多，也會有很多行動不方便的長者或小孩子，所以空橋有設置電梯的話會更加分。此外，慈雲路車流量很大，每次行人在等紅綠燈時都要等很久，未來空橋啟用後不僅提升便利性也會更安全。

▲市長高虹安宣布關埔首座空橋15日舉辦開工典禮。（示意圖／新竹市政府提供）

高虹安說明，新竹市慈雲路空中行人步道橋工程面臨基地空間不足、原設計埋樁工法噪音過大、交通因素、營建市場不穩定、原物料價格波動、缺工缺料等諸多困難，在市府與各方共同努力下順利決標，未來市府將督導工程進度，確保工程如期如質完工，提供周遭居民安全的通行環境。



工務處說明，該工程規劃交通、噪音是優先解決課題，施工期間皆會確實以圍籬區隔工區及加強交通維持，並與住戶代表協調施工時間，做好相關噪音及空汙防制措施，確保工程期間降低對於周遭住戶影響。