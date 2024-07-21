長輩無預警幫繳200萬頭期買高雄房　北漂工程師：壓力突爆棚

▲有網友在網路抱怨，長輩很焦慮房價一直漲，因此先斬後奏，幫他付了200萬元頭期款，買了高鐵特區預售2房。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄高鐵特區鄰近台積電，房價扶搖直上，入手門檻已不低。有網友在網路抱怨，長輩很焦慮房價一直漲，因此先斬後奏，幫他付了200萬元頭期款，買下高鐵特區預售2房，不過原PO在台北工作，沒有到高雄的打算，突如其來的負擔，讓他忍不住上網問該如何是好？

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原PO在PTT詢問網友意見，他透露，目前在台北工作，從事軟體業，現在租5坪的套房，每月有房租支出1萬元，年收約170萬元，還有活存100萬元，以及股利一個月約1.6萬元，儲蓄險約100萬元。

原本是想在雙北買個小套房，不過因為長輩住在高雄，很焦慮房價一直漲，因此直接幫他簽約1間高雄高鐵特區預售2房，總價1500萬元，長輩會先出200萬元，之後再轉讓給他處理，但因為先斬後奏，又是突然的負擔，讓他有股被綁架的感覺有點不爽。

引來網友安慰「買房從0到1是最難的，除非全現金買房，不然對房貸背負這道心魔很難一時間化解。」、「長輩是對的，這樣下去也是為台北人打工。」、「就當投資啊，繳完五年脫手。」

也有網友認為，「原PO收入在新北外圍足夠買了啦，外拋個啥？」、「在台北工作買高雄的用意在哪？」、「房子問題事小，情勒搬回高雄事大。」

▲高鐵左營站是高雄目前唯一的台鐵、高捷、高鐵3鐵共構車站，堪稱高雄交通門戶。（圖／記者張雅雲攝）

根據高雄實價網統計，高鐵生活圈近3年預售大樓均價，今年均價首度站上4字頭，達43.7萬元，與2022年均價38.4萬元相比，單坪已有5.3萬元價差。

大高雄不動產開發商業產業同業公會理事李汪城表示表示，高鐵左營站是高雄目前唯一的台鐵、高捷、高鐵3鐵共構車站，堪稱高雄交通門戶，近期受惠台積電效應，不少中北置產客也是買盤，帶動預售案房價屢創新高。若擔心近期內無居住計畫，由於台積電2025年量產，將引進就業人口紅利，加上近期土地價格、營造成本大漲，又有通膨壓力，預估未來房價還有上漲空間。

李汪城建議，若沒有資金需求，交屋後漲幅更高，或是「以租代售」，月租金也有2~2.5萬元，先撐過房地合一稅的5年高額稅金閉鎖期，還有保值與增值的空間。

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