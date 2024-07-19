遊墾丁住一晚7000元「冷氣26度恆溫」他氣炸！飯店：全額退款了

▲房間冷氣設定在26度。（圖／翻攝自FB爆料公社公開版）



記者施怡妏／綜合報導

有網友抱怨，到墾丁度假，選了一間有無敵海景的飯店，但中央空調設定26度，太熱向飯店抱怨，得到的回應卻是冷氣不能調溫度，只能調風量，「可以提供電風扇」，讓他很傻眼，一晚7000元的房間，體驗卻超差。對此，業者表示，提出換房間要求，但客人婉拒，接受客人退房要求，並全額退款。

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文，到墾丁度假，花了7千元入住有無敵海景的墾丁H會館，結果房間的中央空調卻設定在26度，3度跟客服反映調低溫度，都沒結果。人員表示，冷氣不能調溫度，只能調風量，可以提供電風扇，「因為房間西曬，所以會比較熱一點，冷氣已經把風力都開到最強了」。

工作人員進房3次，都是調風量，不是調溫度，讓原PO相當不滿，「哈囉，我不是花錢來吹26度的冷氣+電風扇欸！」

▲原PO要求退房，業者接受並全額退款。（圖／翻攝自FB爆料公社公開版）



貼文曝光，網友們紛紛表示，「盤子才會選國內旅遊」、「開飯店還怕人客吹？」「26度很熱的，我去旅館都要開21度，甚至開到19度，我真的很怕熱」、「去曬一下，26度立馬變人間仙境」、「高雄某些旅館跟汽車旅館也是，都中央空調反應熱也是說給你電風扇，真的是傻眼」、「花7千冷氣不能調，是有點過分」。

對此，墾丁H會館公關部葉經理向《ETtoday新聞雲》記者表示，客人入住的時間剛好是太陽最大的時候，加上房間位置西曬，又是高樓層，所以會比較熱，當下也派人查看空調主機的溫度，是沒有問題的，也有提議換房間或是給電風扇，但是客人都婉拒，最後，客人提出退房要求，「我們接受，也全額退款」。