6旬翁搬家3500萬賣房！豪宅掛紅布條「狂賀惡鄰喬遷」：終於解脫

▲豪宅門口掛上紅布條慶祝，離奇景象讓經過的人都看呆。（圖／翻攝自中視新聞）

圖文／CTWANT

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，遇到壞鄰居可能會帶來一系列負面影響。日前高雄一名60多歲的男子以3500萬元賣掉房子，但令人驚訝的是豪宅門口掛上了紅布條慶祝，全大樓的住戶都在慶祝老翁要搬走。

一棟位於高雄的豪宅於近日在門口掛上紅布條，上面寫著「狂賀！惡鄰喬遷之喜」，這景象也引起了路人的關注，原來住戶內有一名60多歲的老翁，近日他居住的50坪套房突然以3500萬元出售搬家，鄰居得知後無不喜笑顏開，大呼「這是好事」、「值得慶祝」、「終於解脫了」。

據了解，這名老翁是出名的惡鄰居，獨居在高樓層已超過十年，黑歷史眾多，家人也很少探望他，幾乎和每戶鄰居都有過節，無論是大人、小孩，甚至是管委會，對這名老翁都沒有好感。

其餘住戶也抱怨，老翁這十年間經常惹事生非，出口成髒，騷擾住戶，會在電梯或牆壁亂貼辱罵的東西，撕毀公告，並且在晚上製造噪音。如果有人撕掉他張貼的東西，他就會提告毀損，搞得整棟大樓雞犬不寧，全大樓的住戶得知他搬走後忍不住慶賀，管委會因此掛上紅布條，慶賀這位惡鄰終於搬走。

事實上，鄰居真的相當重要，若是壞鄰居經常製造噪音，如在深夜播放音樂、大聲說話或進行其他吵鬧活動，不僅會干擾其他住戶正常的休息和生活，導致失眠和壓力增加，甚至經常產生摩擦和爭執，一些壞鄰居還可能會惡意損壞公共設施或其他住戶的財物，造成經濟損失，還增加了安全隱患。

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