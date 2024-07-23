首購悲歌！　竹北驚見晚4年買千萬總價「3房→套房」

▲這4年來房價節節攀高，首購族買房越來越困難。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

這4年來房價節節攀高，首購族買房越來越困難。統計七都總價千萬內交易，坪數有明顯下降趨勢，其中以竹北從39坪縮水至17坪最多，等於晚4年買房，從原本的3房變成「住套房」。

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《591實價登錄》統計，上半年七都各行政區總價千萬內的住宅交易坪數，發現較2020年明顯縮水，各縣市又以新竹竹北市最有感，成交坪數從39坪縮水至17坪，整整減少22坪。也就是說，竹北民眾晚4年買房，將從原本的3房變成「住套房」。

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，4年來竹北平均房價大漲1倍，新成屋單價從30~40萬元漲到60萬元起跳，房價快速拉升，平均購屋面積也隨之縮小，「以蛋黃區為例，現在就是1000萬元買1房、2000萬元買2房、3000萬元買3房，想用1000萬元在竹北買2房，在東區屋齡至少要20年以上，偏一點的西區也要7~10年。」

▲七都首購購屋坪數變化。（圖／591提供）

台中、桃園坪數也出現明顯下滑，各自分別以太平區與八德區縮水14%最多。《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔表示，八德因坐擁國道2、3號，交通便捷，磁吸雙北通勤族以時間換取空間，近年又在捷運綠線、交流道增設、醫院進駐等議題下，帶動房價上漲。

畢務潔指出，太平過去房價只要1字頭，尤其又以74沿線的新光重劃區吸引首購、換屋族大舉遷徙，不過現在該區房價紛紛站上3字頭，以相同預算來說，不僅買到的空間變小，千萬內交易量也大幅銳減。

雙北部分，台北市坪數減少最多的是文山區，從19.7坪降為14.1坪，過去千萬內還能買到3房公寓產品，現在逐漸向2房靠攏。新北則由淡水、三峽、五股等蛋白區坪數縮水較明顯，皆減少6坪。

畢務潔說，這3區過去房價基期低，不過伴隨淡江大橋、捷運三鶯線、五泰輕軌等建設議題加持，房價急起直追，千萬內交易坪數也跌破30坪。

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