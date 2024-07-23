新竹縣市外溢買盤湧入　頭份、竹南成科技新貴買房勝地

▲從竹南鎮到竹科僅需15至20分鐘的車程，許多竹科買盤都開始把目光轉移到竹南。（圖／業者提供）

記者陳意雯／苗栗報導

近來國內科技園區帶動各地房價起漲，其中，苗栗縣緊鄰新竹縣市，基期相對較低，受惠房價外溢助攻，頭份市、竹南鎮房價影響最為顯著。東森房屋竹南運動公園加盟店店東饒心奣表示，從竹南鎮到竹科僅需15至20分鐘的車程，許多竹科買盤都開始把目光轉移到竹南，目前竹南運動公園預售新案開價已突破5字頭，區域內新成屋成交單價最高也來到50萬元，漲勢相當兇猛。

據實價登錄揭露，頭份市近1年平均成交單價落在34.5萬元，相較去年同期漲幅20.8％，同樣緊貼新竹縣市的竹南鎮近1年平均成交單價則來到33.7萬元，相較去年同期漲幅高達23.7％，顯見苗栗縣房市受新竹縣市外溢的買盤影響之大。

饒心奣指出：「目前苗栗縣物件平均價格不到竹科地區的一半，再加上總價1千萬元的產品，符合新青安貸款條件，伴隨竹科周遭房價的飆漲及新竹限貸令的實施，引來竹科買盤搶進，更推升房價快速上漲。」

饒心奣表示，頭份市人口數約10萬人，竹南鎮則於今年4月底已突破9萬人，2區穩居全縣人口數冠、亞軍，而政府也積極提升公共建設，其中為解決人口暴漲導致道路雍塞問題，「國道一號楊梅至頭份路段擴寬工程」預計2026年初開工，完工後可提升國道整體路網效率及運輸功能。另為解決頭份交流道及周邊道路雍塞問題，「國道一號增設頭份第二交流道計畫」已於去年拍板通過，計畫將新建高架跨越台1線路口，直接銜接竹南科學園區，大幅減少通勤時間。

饒心奣進一步表示，縣政府近年積極推動竹南和頭份的公共建設，致力於提升居民的生活品質和便利性，竹南火車站東站將興建一座地下停車場，緩解停車問題並提升交通便利性，社會住宅的選址也已確定，將為當地低收入和中低收入家庭提供更穩定的居住環境。

「去年9月開工的竹南全民運動館亦是備受矚目，頭份的中山路市場也將進行改建，為商家和消費者提供更舒適的購物環境，進一步活化當地經濟，公共建設的完善，也讓房市交易更加熱絡。」饒心奣說。

▼東森房屋竹南運動公園加盟店店東饒心奣表示，目前苗栗縣物件平均價格不到竹科地區的一半，再加上總價1千萬元的產品，符合新青安貸款條件，引來竹科買盤搶進。（圖／業者提供）



