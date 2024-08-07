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看過都想要！ 14期SUPER STAR「洲際ONE」閃耀登場

▲▼協勝建設,洲際雙星,洲際one,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲漢神洲際百貨在旁、台中大巨蛋在側，新案「洲際ONE」居於洲際雙核心。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

全台第9大的人口行政區就在台中市北屯區，從人口到建設，整個大台中北向發展態勢相當明顯，近期台中最重大交通建設，莫過於總工程費用超過62億元的國道1號接台74線系統交流道，受惠的北屯區房市5月隨著正式通車更是一路順暢。

過去台中市發展的脈絡由台中火車站沿著台灣大道一路西移，至今政經中心落在西屯區的七期重劃區，而台中台74號快速道路，被稱為「高架版台灣大道」，環抱串起整個台中市，更是直接帶動各區域房產起飛。

▲▼協勝建設,洲際雙星,洲際one,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲總工程費用超過62億元的國道1號接台74線系統交流道，受惠的北屯區房市5月隨著正式通車更是一路順暢。（圖／業者提供）

台中市位居74號道路的中間點在哪？毫無疑問就是已經舉辦過多場賽事、演唱會的14期「台中洲際棒球場」，由此處前往台中任何一個屯區車程都在10分鐘之內，無疑成為北屯區的軸心。

不僅棒球場是地標建築，隔壁基地就是預計2025年開幕的「洲際漢神百貨」，商場面積3萬4000坪，地上7層、地下4層的建築，斥資65億，規畫結合流行時尚、科技人文及休憩娛樂等全新體驗的大型購物商場，預計引進近500家國內外品牌，未來將是迎接台中人回家最一顆閃亮的星。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「洲際漢神百貨」於近期8/1上梁，預計2025年11月開幕，規劃商場面積3萬4000坪，地上7層、地下4層，預計引進近500家國內外品牌，招商進度已達9成。（圖／業者提供）

重大建設還不絕於此，也在今年台中終於孵蛋成功，全案占地6.9公頃，由日本建築師隈研吾設計，打造圓形場館建築，外型以大甲藺草編織為靈感，主場館可容納1萬5500人，還有5000人副場館，園區旁還有學校預定地，完工後可舉行網球、拳擊、籃球等運動賽事。

14期重劃區唯一串連巨蛋、洲際棒球場特區的40米洲際路，在大型建設躍上地表後，洲際路儼然成為法國巴黎第八區的香榭麗舍大道，兩側樹陰連綿成樹海，也讓兩側土地「點石成金」。

▲▼協勝建設,洲際雙星,洲際one,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中大巨蛋全案占地6.9公頃，由日本建築師隈研吾設計，打造圓形場館建築，外型以大甲藺草編織為靈感。（圖／業者提供）

其中，基地面積1507坪、建蔽率僅25%且先建後售的最新個案「洲際ONE」，就選擇在此時如SUPER STAR般的閃耀登場，「洲際ONE」規劃28~37坪、2~3房產品，戶數也是恰如其分的168戶，3幢建築並立規劃最適居的4併雙梯格局，達到戶戶邊間、衛浴開窗的好住格局。

有著漢神洲際百貨在旁、台中大巨蛋在側，「洲際ONE」直接居於洲際雙核心，現場專案經理廖泰濠表示：「我們認為比起預售樣品屋，1:1的空間感，對於自住客來說才是真切最需要的服務，全案預計明年第一季完工交屋，讓住戶住進就能直接坐等雙星保值機能。」

▲▼協勝建設,洲際雙星,洲際one,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲協勝建設擁有精準的選地哲學，先建後售的銷售策略，讓住戶住進就能坐等雙星保值機能。（圖／業者提供）

協勝建設除了擁有精準的選地哲學，此次「洲際ONE」在建材配置也給到全棟德國除泥沙淨水系統、SHARP除菌離子空氣清淨電梯，進門玄關還有MITSUBISHI日本原裝清淨機，呼吸、空氣、水面面俱到。

廚具部分搭配Rinnai玻璃觸控抽油煙機、瑞典Electrolux烤箱、洗碗機，更附上美國3M淨水系統，衛浴更給足搭配TOTO馬桶、日本Panasonic暖風機、德國 Grohe五金。

對面地段無敵、又能看得見摸得著的「洲際ONE」，廖泰濠說：「方正格局與良好的通風採光，讓不少協勝建設的鐵粉『看過都想要』，預計近期即將公開。」

關鍵字：北屯區台中市建設房市發展巨蛋洲際棒球場洲際漢神百貨14期74線洲際雙星協勝洲際one

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