【廣編】金山坐享增值利多　交通建設、五星酒店加持漲勢可期

▲太川建設董事長劉德宗。

圖、文／四季茗園提供

隨著精華區人口外溢，新北市的金山區成為不少建商和購屋民眾的必爭之地，加上台62快速道路順利通過環評審查的利多消息，未來金山聯外交通會更加方便，便捷的交通機能也將迎來更多發展機會，為投資者和居民提供了嶄新的生活環境。

隨著北市房價物價的飆漲，民眾買房抗通膨觀念需求強勁，購屋族都紛紛用通勤時間換取可合理負擔的房價和更具品質的生活空間。

金山62快速道路連結國道交通利多，加上興富發建設於金山打造五星級觀光飯店，未來將導入國際化五星級酒店進駐，眾多利多題材加持，聯外交通優勢，金山區房市能見度也相當不錯。

太川建設「四季茗園」，為金山難得一見的莊園建築指標個案，有近700坪基地、400坪中庭花園，預售以來一直有亮眼成績，加上「城鎮之心計畫」活化金山區域溫泉、海岸特色，政府規模性的將區域重要的觀光據點改造，透過自行車步道延伸至大鵬停車場閱覽山海景，金山萬里成為北海岸的觀光亮點城鎮，為嶄新的金山迎接更多的觀光人潮，金山等區域房地產銷售，未來漲勢可期。

四季茗園

接待會館：新北市金山區中山路403號旁

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