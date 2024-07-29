A7預售屋「早鳥幾乎5字頭」他爆感慨　PTT：小內湖不是喊假的

▲A7重劃區是桃園市熱門區段。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園龜山「A7重劃區」是近年北台灣首購熱區，儘管生活機能尚未完整，但發展相當迅速。一名網友就發現，A7蛋黃區目前幾個在推的預售案，早鳥價都5字頭了，只有比較邊緣的地帶是4字頭尾，令他不勝唏噓，而話題也掀起熱議。

網友日前在PTT發文驚呼，「A7目前幾個在推的預售，地點滿邊緣的早鳥大概4字頭尾，而在文青雙語國小附近的，早鳥要5字頭了，早鳥第二波更55萬起，還都要已購戶才能買。」

他接著感嘆，若到時機捷附近推的建案，勢必要6字頭了，「不勝唏噓啊！」

對此，鄉民紛紛回應，「我以為已經6了」、「以前買23還會被買21的笑呢」、「7字頭再叫我OK？」「我還以為已經7字頭了」、「A7就增值天堂，選錯地方真的差很多」、「待公墓遷走後，就上看80了，小內湖不是喊假的」、「A7文青區位置好，捷運及學區及未來麥當勞都近，後市看好」。

▲A7近來預售屋開價喊漲（圖／記者姜國輝攝）

另外，也有不少人直言，「高雄預售也55了」、「台中預售都55了」、「五股也是」、「台中大坑跟龍井都55了，你說呢」。

值得一提的是，「A7重劃區」之所以成為雙北人口外移的首選區域，主要有三大優勢，首先是相對便宜的房價，跟A8、A9相比，仍是房價凹陷區；再來是擁有捷運、鄰近北市的地段優勢；最後則是產業鏈聚集，除了與華亞科園區、林口工業區相近，未來的樂善科技園區，預計將創造2300個工作機會，而中華郵政的物流園區，也會提供超過5000個工作需求。

不過，A7除了有塞車問題外，有居民陸續檢舉，稱夏季聞到酸臭味和塑膠味，然而桃園環保局經查，稱並無違法情事。