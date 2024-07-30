500萬內買高雄3房！　3區平均總價不到400萬成熱區　

▲根據聯徵中心數據，高雄平均鑑估房價已連續6季突破千萬元大關，上半年總價500萬元以內的3房，以鳳山交易量最多。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市在台積電效應帶動下，近期呈現顯著升溫趨勢。根據聯徵中心數據，高雄平均鑑估房價已連續6季突破千萬元大關，而高雄今年上半年總價500萬元以內的3房住宅交易進行統計，成交件數最多的前三大熱區依序為鳳山、三民和苓雅區。

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台灣房屋集團基於實價登錄資料進行分析，高雄平均鑑估房價已連續6季突破千萬元大關，鳳山以110筆交易量高居榜首，成為全市唯一突破百筆交易的行政區。主要交易集中在鳳新高中及鳳山火車站等商圈。三民區以98筆交易量位居第二，熱門商圈包括大昌及陽明等地區。苓雅區則以約90筆交易量排名第三，交易熱點包括武廟及英明國中等商圈。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，鳳山區作為高雄人口第一大區，其房價基期相較南北高雄略顯親民，一直是傳統的購屋熱區，不但有衛武營國家藝術中心，擁有捷運橘線等交通優勢，學區資源豐富，未來還有鳳山中城計畫、三井lalaport等開發案加持。

目前可在鳳山500萬元預算內購入的3房，多半需考慮40年以上樓齡的4、5樓健身公寓，大樓或華廈型態的物件在此價位區間已相當罕見。值得一提的是，全台最大的五甲公寓國宅就位於該商圈，為低預算購屋族提供了較多選擇。

▲高雄市3房總價500萬交易熱區。（ETtoday製表）

低總價物件買氣僅次於鳳山的三民區，作為蛋黃區，整體房價較鳳山區高，想要在500萬元預算內購入3房，同樣以高樓齡、高樓層的健身公寓為主要選擇。

像是大昌、陽明等商圈因學區完善、生活機能佳，一直是家庭客群的熱門選擇。由於區域發展成熟，低總價老舊公寓、華廈較多，提供了較多低價入手的機會。

而苓雅區的「諾貝爾大樓」去年仍有不少500萬元以內的3房交易。然而，受亞灣區開發效應影響，近一年該區房價年漲幅接近10%。今年上半年，3房成交總價多已落在600~800萬元區間，500萬以內的3房交易明顯減少。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄房價漲幅高又快，市區總價500萬元以內入手新3房應已全面絕跡，超低總價物件多以高屋齡、高樓層公寓為大宗。她也提醒購屋族，低總價物件雖房價甜甜，仍須特別留意是否為屋況瑕疵、鄰近嫌惡設施等。

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