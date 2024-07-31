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蟄伏5年！台北東區迎來復甦　專家揭：如夾心餅乾須強化獨特性

▲▼ 。（圖／台北東區商圈發展協會提供）

▲台北東區商圈在當地里長與台北東區商圈發展協會不斷努力，逐步翻轉老舊商圈印象。 。（圖／台北東區商圈發展協會提供）

記者王威智／採訪報導

週末剛結束的「2024混東區潮 FUN 夏日趴」，告五人、婁峻碩、怪物星人等藝人輪番開唱，再為東區注入龐大人潮，許多攤商還拿出手機打卡「原來東區有這麼多人潮」。這次活動不僅為東區注入了新的活力，也讓人重新審視這個曾經繁華的地區如何從興盛到退燒，再到如今逐漸復甦的過程。

隨著大巨蛋開幕，東區商圈快速回溫。新光三越Diamond Towers、日系質感雜貨「Standard Products」、「THREEPPY」、跑鞋品牌「HOKA」陸續進駐，近期啟用的瑠公公園綠廊帶美化工程，將現有停車場綠廊帶與南側人行道整併，打造友善的休憩及展演空間，加上當地里長與台北東區商圈發展協會不斷努力，逐步翻轉老舊商圈印象。

反觀2019年，電商崛起、租金高漲、商圈移轉信義與西門商圈等連串衝擊，導致台北市東區商圈蕭條潰敗，永福樓、莎莎、葡吉小館與SUPERDRY、Forever 21陸續歇業，整條忠孝東路四段店面拉上鐵門、高掛招租布條。國際快時尚品牌ZARA、UNIQLO、H&M，老字號百貨「明曜」、「SOGO」挺過寒冬，迎來新氣象。

財經專家何世昌分析地理位置有如夾心餅乾，西有西門商圈，往東近信義區！「東區商圈在大巨蛋開幕，以及新品牌進駐下，確實有帶來新生機的可能。不過，東區商圈因距信義商圈不遠，而信義商圈蓬勃發展，還是會搶食東區商圈客源；未來要看東區商圈是否可以強化其獨特性，才能具備更強的競爭力。其次，東區商圈消費動能雖然還是很強，但不少客源都是鎖定目標消費的特質，像SOGO、大巨蛋這類百貨商場可以吸引龐大消費，但消費卻無法大量外溢至街邊店，這種特殊情況也會是東區商圈發展的棘手難題之一。」

▲▼開業約35年時間的明曜百貨，為東區指標性的百貨公司。（圖／記者賴志昶攝）

▲開業約35年時間的明曜百貨，為東區指標性的百貨公司，根據揭露資料12、13樓，總坪數約943.6坪，3月更以每月232.1萬出租。（資料照片／記者賴志昶攝）

臺北市東區商圈發展協會理事長簡國維表示，東區商圈匯集大型百貨、多元美食、特色店家，也融入近年流行的市集元素，「景氣最差的時候空置店面高達20％多，經過幾年努力已下降至9%左右，其中不乏高租金、位置較偏的店面。混東區從2019年就開始持續舉辦各項大型活動，串聯周邊店家以重返東區南圈榮景為願景，從一開始只有50幾家店，到今年已經突破250家商店，人氣也有慢慢回流。」

儘管面臨許多挑戰，台北東區的復甦之路已經初見成效，除了品牌進駐策略外租金持續走揚也能發現。根據最新的數據顯示，東區的房價和店舖租金已經開始穩定，根據台北市地政2023年第一季度揭露的數據，東區的店舖租金較前一年增長了約5%，其中，明曜百貨12、13樓，總坪數約943.6坪，3月更以每月232.1萬出租。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，經歷過10年前陸客榮景時代，東區沒落確實是一個話題，不過隨著大巨蛋，開幕東區又引來了新的活水，北市各大商圈租金價位迎來回春，近期有新光三越 Diamond Tower、大巨蛋議題的東區商區也不例外，正面大馬路一樓店面租金已回到每坪破萬元價位，但若觀察東區二樓以上店面租金行情，價位約落在每坪3000~4000元

台北市副市長林奕華週末出席「2024混東區潮 FUN 夏日趴」活動時也表示，北市府每年辦理至少2場次東區指標性大型特色活動。北市府協助東區商圈組織發展及軟硬體改善，如近期啟用的瑠公公園綠廊帶美化工程，週邊的鄰里也即將迎來大變身，大安路一段、忠孝東路四段人行道、頂好廣場及龍門廣場等，將於今年下半年陸續啟動進行再造設計，本持著友善人行空間廊帶的概念，結合大巨蛋園區串聯整個大東區商圈。

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關鍵字：東區商圈台北市復甦新品牌活力告五人婁峻碩怪物星人

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