高捷聯開案再+1！橘線O9苓雅運動園區站A基地招商　引資171億

▲橘線O9苓雅運動園區站A基地佔地約1571坪。 （圖／高雄捷運工程局提供）
記者陳致平／綜合報導
高雄捷運聯合開發案再加一！ 「高雄市大眾捷運系統橘線O9苓雅運動園區站（A基地）土地開發案」日前正式公告徵求投資人。該案總面積達2.03公頃，預計將引入171億元的投資，該案以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機。
捷運局長吳嘉昌表示，O9案分為3處基地招商，優先公告位於輔仁路側的A基地，該基地土地面積約1571坪，容積率630%，預估可興建約1.77萬坪開發大樓。
吳嘉昌表示，該開發案還將引入公共托育設施及親子館，並逐步開發成為新穎複合運動場所。
▲橘線苓雅區O9案未來將成為高雄最大的運動產業聚落新地標。（圖／高雄捷運工程局提供）
同時，O9案將進行都市計畫變更，將原有運動設施重新集中規劃設置，並提供市民舒適優質的開放生活場域。
市府也將配合打造高雄運動城市政策，進行中正體育場改建計畫，將原本封閉式場所改造為開放式場域，並打造600公尺的環形高架市民散步道，以「Kaohsiung Highline」為目標，建設開闊新穎複合型運動公園，預計今年底完工。
未來運動設施重新集中規畫，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路，周邊的公共設施陸續開發，將成為高雄最大的運動產業聚落新地標。
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