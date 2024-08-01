賈靜雯1.17億賣天母豪宅　持有近4年「帳面增值460萬」

記者項瀚／台北報導

近期除歐漢聲出售天母豪宅，持有5年多帳面獲利912萬元，賈靜雯也以1.17億元賣了天母中古豪宅，持有近4年，帳面小賺460萬元。房仲表示，賈扣除稅負以及持有成本後，頂多是平盤出脫。

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▲賈靜雯以1.17億元賣天母中古豪宅 「龍邦國宴」。（圖／業者提供）

日前《ETtoday新聞雲》報導，藝人歐弟歐漢聲以1.18億元出售天母豪宅「無相寓所」，持有5年多，帳面獲利912萬元。而最新實價揭露，又有藝人出脫天母億級豪宅，小賺出場。

屋齡25年的「龍邦國宴」頂樓戶以1.17億元，共131.03坪，拆算單價110.6萬元。記者查詢異動索引，賣方為賈姓自然人，就是藝人賈靜雯，她在2020年以1.12億元購入，持有近4年小幅增值460萬元。

▲賈靜雯天母豪宅「龍邦國宴」買賣紀錄。（表／記者項瀚製）

台灣房屋天母忠誠加盟店東賴彥廷表示，「龍邦國宴」位於 天母西路巷內，環境不錯，屬天母早期使館特區的豪宅，擁有面磺溪第一排、公設比僅21%等優勢，且社區規劃1層2戶，住戶相對穩定單純。

不過，賴彥廷表示，畢竟「龍邦國宴」屋齡高，再加上坪數大、總價高，「現在多數高資產族目光著眼於市區新豪宅，天母豪宅客層較少，普遍銷售期較長，本次交易增值460萬元，但扣除稅負以及持有成本後，其實頂多是平盤出脫。」

經查，「龍邦國宴」鮮少出現交易，上一筆成交就是2020年9月賈靜雯買進的交易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，賈靜雯持有年限落在2~5年間，獲利部分將課徵35%房地合一稅，若再加上其他持有成本，甚至可能小賠。不過，若賈取得之後有進行裝修，可申報為成本費用抵稅。

▲上半年天母億元豪宅共有5筆交易，而去年同期則有16筆。（圖／ET資料照）

台灣房屋集團趨勢中心觀察，上半年天母億元豪宅共有5筆交易，而去年同期則有16筆，今年平均成交單價為121.8萬元，較去年同期的120.9萬元微增0.7%。

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