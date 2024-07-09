歐弟1.18億賣天母豪宅　「帳面增值912萬」遭曝：應該沒賺

記者項瀚／台北報導

藝人歐弟歐漢聲以1.18億元出售天母豪宅，持有5年多，帳面獲利912萬元，但知情人士透露，歐弟花重金裝潢，估本次轉手沒賺到什麼錢。該社區建築外觀特殊，頗具質感，藝人柯佳嬿、坤達夫妻也是住戶。

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▲藝人歐弟歐漢聲以1.18億元出售天母豪宅，持有5年多，帳面獲利912萬元。（圖／記者項瀚攝）

藝人柯佳嬿2018年時砸大錢購入天母豪宅「無相寓所」，老公坤達也被捕捉騎著電動腳踏車出入。另外，與坤達有好交情的與歐弟歐漢聲也曾被曝光住在同一社區。

近期實價揭露，該社區1、2樓戶以1.18億元交易，含車位權狀163坪，拆算單價約93萬元，對照前屋主2018年的取得價格，帳面增值912萬元。經查異動索引，賣方為歐姓自然人，研判就是歐弟。不過致電歐弟經紀人李米菓，僅回應：「這是藝人私事，不清楚。」

中信房屋天母蘭雅加盟店房仲李思諭表示，「無相寓所」位於忠誠路一段巷內、陽明山腳下，是風格低調的豪宅，僅規劃10層樓，戶數不多環境單純，且建築外觀為清水模建材，相當特殊，社區內也頗具質感，屬樓中樓物件，稀有性十足。

不過，知情房仲透露，歐弟入手後花重金裝潢打造，再加上持有成本，估計帳面增值912萬元可說是幾乎沒賺，沒有吃到這幾年來房市上漲紅利。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，「無相寓所」成交單價落在8~9字頭，符合區域行情，畢竟社區坪數規劃大，總價都超過7000萬元北市高價宅限貸門檻，甚至上看1億元，單價表現上有所限制。

觀察「無相寓所」社區旁邊、德行東路上有一新成屋「鐫月」，由大陸建設打造，房屋規劃43~69坪，3年前預售時成交單價就可達105~115萬元水準，但觀察近年都無轉手交易，顯示屋主普遍惜售。

▲德行東路上新成屋「鐫月」由品牌建商大陸建設打造，3年前預售時成交單價達105~115萬元水準。（圖／記者項瀚攝）

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