新北6社宅完工釋出　最便宜套房「每月最低5100元」

▲新北釋出6處新完工社宅，共計894戶，其中月租最便宜的套房在中和。（圖／新北住都中心提供）

記者項瀚／台北報導

新北釋出6處新完工社宅，共計894戶，其中月租最便宜的套房在中和，最弱勢的第一階租金每月只需5100元，第四階也只要價1萬3900元。在地房仲表示，該社區鄰近捷運中和站，又有好市多，套房月租行情達1.5~2萬元，還要加上管理費。

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新北市6處新完工社宅今（1）日公告招租，其中包括：「中和安邦」、「新店民安」、「新店斯馨3號」、「土城明德3號」、「五股芳洲」、「泰山信華」總計894戶。

新北住都中心表示，此次受理收件期間為8月19日~9月18日止，為使民眾申請更加便利，增開三重區、土城區2處收件處，申請人可選擇現場親送或線上申請。

記者整理首度招租的「中和安邦」、「新店民安」、「新店斯馨3號」、「土城明德3號」、「五股芳洲」、「泰山信華」6處社宅，有套房、1房、2房、3房型可供選擇，月租金最低分別為5100元、5200元、8600元、1萬2300元起，這些價格都已含管理費。

▲新北市釋出6處新完工社宅，最便宜套房月租5100元。（表／記者項瀚製）

觀察本次釋出的6社宅，月租最便宜的是「中和安邦」13.5坪套房，給最弱勢的第一階，月租僅5100元，第四階也只需1萬3900元。

東森房屋中和四號公園店專案經理陳軍皓表示，「中和安邦」社宅位於連城路，屬中和交通主幹道，步行至捷運中和站僅5~6分鐘路程，區域還有好市多賣場，生活機能不差，租屋市場強，電梯大樓每月要價1.5~2萬元，還要加上管理費，因此「中和安邦」每月1.4萬元相當實惠。

新北住都中心補充，新北社宅申請規定為年滿18歲（含）以上之國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過137萬元、平均每人每月所得未超過 5萬7400元，符合以上資格者即可申請。

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