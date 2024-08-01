ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新北6社宅完工釋出　最便宜套房「每月最低5100元」

▲▼ 。（圖／新北住都中心提供）

▲新北釋出6處新完工社宅，共計894戶，其中月租最便宜的套房在中和。（圖／新北住都中心提供）

記者項瀚／台北報導

新北釋出6處新完工社宅，共計894戶，其中月租最便宜的套房在中和，最弱勢的第一階租金每月只需5100元，第四階也只要價1萬3900元。在地房仲表示，該社區鄰近捷運中和站，又有好市多，套房月租行情達1.5~2萬元，還要加上管理費。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

新北市6處新完工社宅今（1）日公告招租，其中包括：「中和安邦」、「新店民安」、「新店斯馨3號」、「土城明德3號」、「五股芳洲」、「泰山信華」總計894戶。

新北住都中心表示，此次受理收件期間為8月19日~9月18日止，為使民眾申請更加便利，增開三重區、土城區2處收件處，申請人可選擇現場親送或線上申請。

記者整理首度招租的「中和安邦」、「新店民安」、「新店斯馨3號」、「土城明德3號」、「五股芳洲」、「泰山信華」6處社宅，有套房、1房、2房、3房型可供選擇，月租金最低分別為5100元、5200元、8600元、1萬2300元起，這些價格都已含管理費。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲新北市釋出6處新完工社宅，最便宜套房月租5100元。（表／記者項瀚製）

觀察本次釋出的6社宅，月租最便宜的是「中和安邦」13.5坪套房，給最弱勢的第一階，月租僅5100元，第四階也只需1萬3900元。

東森房屋中和四號公園店專案經理陳軍皓表示，「中和安邦」社宅位於連城路，屬中和交通主幹道，步行至捷運中和站僅5~6分鐘路程，區域還有好市多賣場，生活機能不差，租屋市場強，電梯大樓每月要價1.5~2萬元，還要加上管理費，因此「中和安邦」每月1.4萬元相當實惠。

新北住都中心補充，新北社宅申請規定為年滿18歲（含）以上之國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過137萬元、平均每人每月所得未超過 5萬7400元，符合以上資格者即可申請。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：新北住都中心社宅社會住宅租金申請中和安邦東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新北7筆破億土地沒人要！新莊副都心15.5億元土地無人繼承

新北市今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，自1日起列冊管理，統計列冊管理的被繼承人共2,127人、土地11,384筆、建物632 棟，土地總面積259.69公頃，以113年公告現值估算，總價值超過203.24億元；若以單筆價值來看，共有7筆土地超過億元，其中最高價的位於新莊副都心，為面積約1178坪、價值15.5億元的商業區土地，鄰近機捷新莊副都心站，新北市政府地政局呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以維護個人財產權益。

17分鐘前

國泰剛買北屯手打麵　坤悅1坪+10萬拿下同街廓社區

台中市北屯區，國泰建設2月份重訊砸10.45億元拿下北平路「徐家莊手打麵」與鄰地土地單價高達184萬元，登上四期重劃區地王，不過不到半年，地王就換人當，坤悅開發以單價195.7萬元拿下後方土地，信義房屋專家認為，該地為高容積地目，單價相當驚人但合理。

1小時前

推升台中14期房價暴漲2倍　「漢神洲際購物廣場」明年11月開幕

台中14期重劃區為目前台中市近期最大的重劃區，區域內眾所矚目的「漢神洲際購物廣場」今天舉辦上樑典禮。總經理南野雄介今天表示，商場明年11月非開不可，預計引進將近500家國內外品牌，包含停車場總計6.6萬坪。台中14期也在漢神等議題帶動之下，周邊房價一路狂飆，成為台中房產超熱區，2021年8月推出首案單坪起手價43萬元後，大批建商搶進，最近更有建商傳出單坪價格80萬元的天花板。

1小時前

嘉義市最大案！　整合20年「中台灣首件公辦都更」站5字頭

嘉義縣市因台積電設廠題材發威，新案房價猛拉，中彰投雲嘉5縣市首件公辦都更案「嘉義都更好」也順勢推出，位於嘉義市蛋黃區，1日舉行動土典禮，由國城建設擔任實施者，預計開價48~52萬元，總銷50億元，為嘉義市史上最大案。

1小時前

新北6社宅完工釋出　最便宜套房「每月最低5100元」

新北釋出6處新完工社宅，共計894戶，其中月租最便宜的套房在中和，最弱勢的第一階租金每月只需5100元，第四階也只要價1萬3900元。在地房仲表示，該社區鄰近捷運中和站，又有好市多，套房月租行情達1.5~2萬元，還要加上管理費。

3小時前

台74線拉抬舊市區　太平、東區5年房價漲破6成

台中房價扶搖直上區以台74線周邊房市最為熱絡，其中太平、東區成為首購族熱區，兩區房屋均價5年來漲幅都有6成以上，漲勢驚人。信義房屋專家認為，北太平過去由豪宅建商由鉅建設位於馬卡龍公園周邊的土地，有望在2024年進場推案，市場信心相當深厚。

3小時前

賈靜雯1.17億賣天母豪宅　持有近4年「帳面增值460萬」

近期除歐漢聲出售天母豪宅，持有5年多帳面獲利912萬元，賈靜雯也以1.17億元賣了天母中古豪宅，持有近4年，帳面小賺460萬元。房仲表示，賈扣除稅負以及持有成本後，頂多是平盤出脫。

4小時前

「補教樓」將取代補習街　高雄新商辦租金單價飆1600元

受少子化衝擊，許多學校經營困難，陸續走入歷史，沒想到高雄有商辦反其道而行，只租不售，鎖定補教業者招租，均位於高雄火車站前商圈，單坪月租金最高達1600元，已跟A辦行情差不多。專家表示，補教業競爭激烈，學生各個都是寶，帶動補習班搶進新商辦。

4小時前

台中北屯建設啟動　10期重劃區借力使力「琚」未來賽道

台中市北屯區因有熱門新興重劃區，題材眾多加上千億投資建設藍圖支撐，不僅讓北屯區人口短時間躍升成為台中市行政區之冠，人口的移入也是北屯區房市交易的最大支撐，在整個大北屯包含太平、潭子區等房價共振效應下，購屋族對於地點的挑選目光將更趨於嚴格。

6小時前

裝潢碰到鬼門開怎辦？專家提醒：家具不要就定位

近日準備鬼門開，有些民眾擔憂，新家若在鬼月裝潢，是否會受到影響。對此，有室內裝修粉專表示，民俗月雖然不宜開工，但施作中的案場不會受影響，不過若是鬼月期間完工，建議不要把家具擺放到位，等到過完以後再就定位，這樣會比較好。

15小時前

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

邊間透天1景象「4戶全中」他傻..

蘆洲8字頭真的出現了！　在地房..

賈靜雯1.17億賣天母豪宅　持..

新市爛尾樓每坪不到10萬元拍出..

茂德積極獵地　再砸7.2億買永..

幾年後會換房「還要買好一點的家..

翁馨儀東京置產買到「煙火房」

「金銀島」變身南部史上最大案　..

新北「仁義好室」決標！預計11..

第一次拿到丈量費　她感動：尊重..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新莊副都心15.5億元土地無人..

國泰剛買北屯手打麵　坤悅1坪+..

確定了！「漢神洲際購物廣場」明..

嘉義市最大案！　整合20年「中..

新北6社宅完工釋出　最便宜套房..

台74線拉抬舊市區　太平、東區..

賈靜雯1.17億賣天母豪宅　持..

「補教樓」將取代補習街　高雄新..

台中北屯建設啟動　10期重劃區..

裝潢碰到鬼門開怎辦？專家：家具..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366