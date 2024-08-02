北市萬華建物損毀「剩3牆面」　市府強拆！

▲北市府強拆萬華三壁屋。（圖／北市建管處）

文／中央社

花蓮4月3日發生規模7.2地震，台北市建管處1日表示，統計通報全市因地震受損建物共2140件，勘查列管有2件紅單，其中，萬華區桂林路242巷建物預計2日強制拆除。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，花蓮0403地震後，經統計台北市通報建物受損共2140件，已於6月26日勘查完成，評估列管紅單建物2件、黃單建物26件，列管建物已陸續修繕及申請解除列管中。

建管處表示，此次因花蓮地震列管2件紅單危險建物，包含士林區葫蘆街及萬華區桂林路的建物，已通知所有權人應於限期2個月內修繕、補強或拆除改善完成。

建管處指出，葫蘆街建物所有權人已委託專業技師檢送修繕計畫書至北市府，並經市府核定在案，預計2個月內修繕完成。

另一案位於桂林路242巷的建物，因損毀僅剩3面牆體，至今未提修繕計畫，為維護公共安全，預計2日上午派員強制拆除。

▼萬華三壁屋。（圖／北市建管處）

建管處表示，列管黃單危險建物因受損情形不嚴重，無需撤離現場，已函文所有權人限期在1年內修繕，最慢在2025年年中完成，若逾期未修繕，可依行政執行法裁處新台幣6萬元以上怠金。

「黃單」是指建築物非主要結構（室內隔間或天花板等）損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，致生危險者；「紅單」是指建築物主要結構（柱、樑、外牆、樓版、基礎淘空）損壞或建物傾斜達一定程度以上，致生危險者。