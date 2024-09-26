無視保全勸阻！屋主翻越「1.5m高感應門」　摔斷腿反告物業賠償

▲屋主翻越社區感應門受傷。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

屋主翻越社區感應門受傷，將物業告到法院，要求賠償損失，物業是否需要擔責。日前，江蘇省宜興市人民法院經開庭審理，依法判決駁回該屋主的訴訟請求。

據《澎湃新聞》報導，徐某是宜興某社區屋主，為方便社區屋主進出，物業公司在社區入口通道處安裝了自動感應系統，行人路過感應區即自動開門，且貼有「減速慢行，請走識別區」標示。

2022年3月一天，徐某步行出社區，大步走到門前，門未打開，徐某隨即要求門衛手動操控開門。保全告知，「你走偏了，沒感應到，往後倒倒。」徐某非但沒有往後倒，還作勢要翻越1.5米高的感應門。門衛見狀，趕忙勸阻，「別衝動，爬壞了要負責的啊！」徐某仍堅持翻越，從感應門頂端跳下時失去平衡，著地受傷。

送醫治療後，徐某被診斷為左小腿外傷骨折，治療花費2.1萬元（人民幣，下同）。事後，徐某將物業公司告到法院，要求賠償醫療費用並承擔訴訟費。

庭審中，物業公司辯稱，徐某未走常規路徑出社區，也沒有聽社區值班人員的勸阻，擅自強行翻越社區大門導致受傷，與公司沒有關係，並提交了事發前後的監視器畫面。而徐某則認為，感應門壞了，門衛沒有盡責，物業公司也沒有盡到相應的審慎管理義務。

法院經審理後認為，畫面顯示，徐某摔傷後7分鐘內，先後有3人分別駕駛電動車正常駛出社區感應門，也即是說社區感應門在事發時處於正常運行狀態。

徐某作為完全民事行為能力人，在要求門衛開門未果後，徒手翻越大門，未能盡到合理注意義務，將自身安全置於危險之中。徐某的危險行為與物業公司履行物業服務合同無關，他因翻越大門受傷所導致的損失應由自身承擔。

最終，法院依法判決駁回徐某的訴訟請求。