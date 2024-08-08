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新北信義計畫區　被點名最值得卡位的國際城市

▲▼新北信義計畫區,三重,先嗇宮,第二行政中心。（圖／取自影片）

房產中心／綜合報導

新北市做大事，國際新三重與你想像的截然不同！三重位於台北市外圍第一環，人口密度是新北市第四多的行政區，也是全台人口第六多、密度第六高的三級行政區，交通四通八達，隨著新北第二行政中心進駐，加速翻轉新北政策推動，新三重集結交通、高級住宅區、大都會公園、科技園區、商業等建設，區域涵蓋食衣住行等產業，各企業主也在此擴建總部，讓該區前景挹注高度動能，現在三重已然成為泱泱大城市的格局。

▲▼新北信義計畫區,三重,先嗇宮,第二行政中心。（圖／取自影片）

台北市精華區房價高，置產族想要減少風險、放大價值，已將焦點鎖定有市政府進駐的重點新興發展區，新北市從100年升格之後，空間發展結構已經轉型，以三重的捷運先嗇宮站為核心的「新北信義計畫區」，更具有話題和發展性，新北市政府城鄉發展局總工程司周繼祖說：「三重為都更一箭推動的示範基地，街廓整齊環境十分宜居，第二行政中心的先嗇宮站在往東即達三重的住宅區域，往西可到新莊甚至未來的塭仔圳，第二行政中心剛好在三重跟新莊的中間，未來進駐的包含警察局、消防局、衛生局以及交通的智慧運輸中心，這樣的改變對周邊環境的引導和帶動非常有利」，在新板特區、新莊副都心皆複製信義計畫區成功模式後，三重新北市第二行政中心有望成為下一位接班人。

▲▼新北信義計畫區,三重,先嗇宮,第二行政中心。（圖／取自影片）

▲▼新北信義計畫區,三重,先嗇宮,第二行政中心。（圖／取自影片）

新北市政府正積極推動工業區的都市轉型，將三重區打造成為新北市信義計畫區，這項計劃的核心是將傳統製造業轉型為高價值的企業總部、產業專區和商辦區，並將這些產業集中成具有競爭力的產業聚落，這一轉型戰略使得三重區的新北信義計畫區成為企業設立總部的熱門選擇，該區域匯集了先嗇宮產業新北科技園區、大片綠地、新北大都會公園，並擁有便捷的交通網絡，為年輕人口和二代創業者提供了理想的宜居環境。

▲▼新北信義計畫區,三重,先嗇宮,第二行政中心。（圖／取自影片）

▲▼新北信義計畫區,三重,先嗇宮,第二行政中心。（圖／取自影片）

三重區與台北市僅一橋之隔，原本就擁有數千家大小企業，包括萬家香、味王、味全和資生堂等知名品牌。如今，隨著新北第二市政府和新北科技園區加持的「新北信義計畫區」高速成形，未來很多企業總部也會在這邊進駐，包括東森電視、群光電子、三花棉業、金色三麥、鬍鬚張等，都在此進行企業總部的設計，三重區正逐步實現從工業重鎮到新世代宜居城市的華麗轉身，成為大台北地區安居樂業的首選之地。

▲▼新北信義計畫區,三重,先嗇宮,第二行政中心。（圖／取自影片）

新北第二行政中心進駐帶動三重區內飆速發展，新北市政府三重區區長王坤南說：「三重將從傳統的工業聚落變成科技導向的城市，還擁有將近11000平方公尺的公園綠地，連居住空間都一併翻轉」，這項空間改造不僅為市民創造休閒場所，更著重於實現淨零減碳和生態保育的目標，將水岸生態系統延伸至市區，全面提升三重區的生活品質、生態環境和科技發展，憑藉這些優勢，三重區有望超越新莊副都心，甚至趕上新板特區的發展速度，實現在地就養、在地就業、在地就學的理想生活，未來潛力無可限量。

關鍵字：新北信義計畫區三重先嗇宮第二行政中心

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