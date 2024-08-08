國土署：「13萬戶社會住宅」　未來8年如期興辦

▲政府擬蓋13戶社宅。（示意圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

媒體報導，審計部報告指政府擬蓋13萬戶社宅土地，約需11.5個大安森林公園面積，可能有土地取得不易問題。對此，國土署今天表示，社宅用地已採多元方式取得，未來8年將可如期達成直接興辦社宅13萬戶目標。

媒體報導，審計部報告指出，社會住宅若蓋13萬戶，土地需300公頃，約為11.5個大安森林公園面積，但土地取得不易，且先期規劃過程冗長，如未及早啟動相關作業，即可能面臨因缺乏社會住宅用地，導致興辦戶數不足問題。

國土管理署2日透過新聞稿表示，中央、地方過去8年合計興辦10多萬戶社宅、分布全國22縣市，包括中央興辦5萬6416戶（53.7%）、地方興辦4萬8709戶（46.3%），其中已完工戶數3萬1222戶，進駐戶數則有2萬4316戶。

國土署指出，今年上半年全國興辦社宅又增加9795戶，其中中央5582戶（56.99%）、地方4213戶（43.01%），因此可望在年底順利完成全國12萬戶的現階段目標。

國土署指出，為落實總統賴清德推動「百萬租屋家庭支持計畫」，行政院盤點各部會227處國公有土地，並且結合老舊宿舍、廳舍改建，以多元方式取得社宅興建用地，也規劃各整體開發地區內3%至5%土地提供社宅使用。社宅預計自民國114年起每年可新增1.5萬戶、民國120至121年每年新增2萬戶，將可如期達成直接興辦社宅13萬戶的新一階段目標。

國土署強調，未來社會住宅推動將會結合生活圈、小造鎮概念、多元社會服務方式，整合產業發展、長期照顧及社會福利資源，納入民眾日常消費、托老、托幼、高齡照護與社福網絡體系，提供休憩綠地、公共空間設施，讓入住民眾可以用低於市價的價格，享受高品質居住環境。