ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

國土署：「13萬戶社會住宅」　未來8年如期興辦

▲社會住宅,東明社會住宅,半智慧公宅,公辦民營托嬰中心,南港東明青銀就業服務站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲政府擬蓋13戶社宅。（示意圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

媒體報導，審計部報告指政府擬蓋13萬戶社宅土地，約需11.5個大安森林公園面積，可能有土地取得不易問題。對此，國土署今天表示，社宅用地已採多元方式取得，未來8年將可如期達成直接興辦社宅13萬戶目標。

媒體報導，審計部報告指出，社會住宅若蓋13萬戶，土地需300公頃，約為11.5個大安森林公園面積，但土地取得不易，且先期規劃過程冗長，如未及早啟動相關作業，即可能面臨因缺乏社會住宅用地，導致興辦戶數不足問題。

國土管理署2日透過新聞稿表示，中央、地方過去8年合計興辦10多萬戶社宅、分布全國22縣市，包括中央興辦5萬6416戶（53.7%）、地方興辦4萬8709戶（46.3%），其中已完工戶數3萬1222戶，進駐戶數則有2萬4316戶。

國土署指出，今年上半年全國興辦社宅又增加9795戶，其中中央5582戶（56.99%）、地方4213戶（43.01%），因此可望在年底順利完成全國12萬戶的現階段目標。

國土署指出，為落實總統賴清德推動「百萬租屋家庭支持計畫」，行政院盤點各部會227處國公有土地，並且結合老舊宿舍、廳舍改建，以多元方式取得社宅興建用地，也規劃各整體開發地區內3%至5%土地提供社宅使用。社宅預計自民國114年起每年可新增1.5萬戶、民國120至121年每年新增2萬戶，將可如期達成直接興辦社宅13萬戶的新一階段目標。

國土署強調，未來社會住宅推動將會結合生活圈、小造鎮概念、多元社會服務方式，整合產業發展、長期照顧及社會福利資源，納入民眾日常消費、托老、托幼、高齡照護與社福網絡體系，提供休憩綠地、公共空間設施，讓入住民眾可以用低於市價的價格，享受高品質居住環境。

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：國土署社宅社會住宅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

IMF建議「分4年動用1兆美元」搶救房市　遭中國拒絕

國際貨幣基金（IMF）2日建議中國政府，未來4年每年以GDP的約5.5%、亦即近1兆美元資金，直接用於建成並交付未完工的預售屋，或向購屋者提供補償。但IMF中國執行董事張正鑫卻指此舉並不合適，因為可能導致預期心理，造成「道德風險」。

2小時前

北市住宅價格指數上升！標準住宅均價突破2000萬　南港增幅最大

台北市地政局發布最新一期實價登錄房市交易量和住宅價格指數，統計4月實價登錄數據，全市共計成交939件房屋，相較於3月的1128件減少了16.76%，交易總額則達到252.45億元，較3月減少14.68%。然而，住宅價格指數卻逆勢上揚，4月數據顯示為126.60，較前期上升1.64%。

3小時前

曾馨瑩豪撒6.24億買首席公館！4個車位「3700萬」榮登北市最貴

鴻海科技集團創辦人郭台銘的太太曾馨瑩，近期於台北市信義區的「首席公館」豪宅一次現金購入同層兩戶，總價達6.24億元，平均每坪單價約245萬元。不僅如此，該筆交易中的車位價格更是驚人，每戶配有兩個車位，共四個車位總價高達3700萬元，平均每個車位價格925萬元，超越實登「皇翔御琚」的883萬元，打破全台最貴車位紀錄。

3小時前

國土署：「13萬戶社會住宅」　未來8年如期興辦

媒體報導，審計部報告指政府擬蓋13萬戶社宅土地，約需11.5個大安森林公園面積，可能有土地取得不易問題。對此，國土署今天表示，社宅用地已採多元方式取得，未來8年將可如期達成直接興辦社宅13萬戶目標。

4小時前

妹子搬新家苦惱「要送禮給鄰居嗎？」　一票全搖頭：不打擾最好

「入住要送禮給鄰居嗎？」一名即將搬新房的女網友表示，很苦惱搬家後是否要送禮給附近的鄰居，但又擔心會造成對方的困擾，因此上網尋求其他人的建議。對此，不少人都紛紛搖頭，直言：「不要製造噪音就是最好的禮物！」

4小時前

6大5小「訂四人房+雙人房」被洗臉！客怒轟1句...網洗版笑了

一名網友日前致電民宿，訂1間四人房和1間雙人房，結果民宿老闆得知共有6大5小後，立刻打槍他；事後，當事人發文公審，怒轟「台灣旅宿要不要賺錢啊？」而這番話也被大票網友酸爆，洗版笑虧「好啦趕快出國玩，乖」、「這是釣魚的吧」。

5小時前

房客牆壁打洞欠租欠水電　房東崩潰：新屋出租2年變這樣

馬來西亞一名房東在社群平台X發文抱怨，房客不到2年就把他的新房子弄到破損不堪，牆上四處釘鐵釘、廚房水槽等設備被破壞，還拖欠超過3000令吉（約新台幣2.2萬元）的水電費，讓他感到非常無奈，後悔租給惡劣房客。

5小時前

「房價越打越漲」台人狂罵新青安！專家愣搖頭：檢討錯方向

房產專家何世昌近期就新青安政策引發的熱議作出回應，他指出，市場上常見的誤解，包括新青安帶動新建案熱賣、新青安恐引爆債務危機，及低首付是預售屋熱銷與亂象的主因等等，直呼「國人檢討房市問題，總是檢討錯方向，以致於聰明反被聰明誤。」

5小時前

北斗32房透套爆炸釀3死　在地驚：之前都是租給明道學生

彰化縣北斗鎮精華區的中山路上，上月底一棟透天厝清晨火警，造成租客3死2傷悲劇，北斗鎮這場大火，經查，屋主未經申請擅自將4層樓隔成32間房，其中29間出租給經濟弱勢戶、勞工等，而據知情人士透露，該建物過去都是租給目前已經退場的明道大學學生。

5小時前

沒存夠頭期款「有必要先看房？」　網點頭曝原因：絕對是好事

買房並非易事，如果還買不起房，有需要先多看看嗎？近日有網友發文表示，他目前雖已存了200萬元，但是若想在雙北買房，恐怕還不太行，每次都只能眼睜睜看著自己有興趣的房子被買走，他在存夠頭期款之前就一直看房，有意義嗎？貼文曝光後，引發討論。

6小時前

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曾馨瑩撒6.24億買房！車位榮..

汐止「強心臟透天」求售　專家揭..

小港凶宅1坪免10萬、報酬率2..

30萬稅金繳不出　昔「全台最高..

高雄旅店「1天都沒營業過」就被..

6大5小「訂四人房+雙人房」被..

台中大肚山「2大地主」身分曝光..

開箱李洋千萬新家　自曝：9成時..

台中知名婚宴會館「老闆跑路」　..

台人狂罵新青安！專家愣搖頭：檢..

ETtoday房產雲

最新新聞more

IMF建議中國「1兆美元搶救房..

北市住宅價格指數上升 標準..

曾馨瑩撒6.24億買房！車位榮..

國土署：「13萬戶社會住宅」　..

她搬新家苦惱「要送禮給鄰居嗎」..

6大5小「訂四人房+雙人房」被..

房客牆壁打洞欠租欠水電　房東崩..

台人狂罵新青安！專家愣搖頭：檢..

北斗透天隔32房爆炸釀3死　在..

沒存夠頭期款「有必要先看房？」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366