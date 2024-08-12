南科F、G區段徵收完成！釋出住商用地共19.3萬坪　推動善化開發

▲南科特定園區開發區塊塊F、G區段徵收工程增19.3萬坪住商用地。（圖／台南市地政局提供）

記者陳致平／綜合報導

台南市政府「南科FG永續宜居」開發工程在8日獲得台灣永續能源研究基金會「第四屆台灣永續行動獎」銀級殊榮，「南科FG永續宜居」為服務南科就業人口，開發完善的公共設施，促進土地整體開發利用，全區FG區段徵收區達100.13公頃。

南市地政局局長陳淑美表示，「南科FG永續宜居」全區100.13公頃開發完成後，可提供約31.85公頃公共設施用地（包含公園、公園兼滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠及道路等），住宅用地逾54.83公頃，商業用地約9.19公頃，住商用地共計19.3萬坪。

南科特定區開發區塊F、G區段可提供住宅與商業用地合計約達19.36萬坪，將吸引上萬人到南科周邊置產移居，開發完成後將帶動周邊地區發展等多重效益，且有利推動善化地區開發及帶動南科周邊地區整體發展。

地政局說明，都市土地開發時除需建置聯外道路、滯洪池、抽水站、透水鋪面式停車場…等公共設施，增加城市韌性，滿足特定區防救災系統，採用大眾運輸為導向（TOD）、人行徒步為導向（POD）、歷史文化紮根為導向（COD）、綠地建構為導向（GOD）、健全水環境為導向（WOD）留設開放空間等5個發展導向，打造舒適、優質的生活空間與居住環境。

地政局強調，因應日後南科特定區事業專用區之擴增、生活服務需求增加及提供科學園區生活服務機能，藉由南科F、G區其位處善化市區與南科園區間的緩衝地帶，以極佳的交通區位條件，將開發區打造為一個融合生態保護與現代化發展的標竿。