4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

記者項瀚／台北報導

東區老字號餐廳「朝桂餐廳」熄燈後，店面想出售，卻一直滯銷，使得房東不斷降價。去年開價降到4.9億元，現在來看換了1家房仲，再降到4.3億元，自砍6000萬元。

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▲東區老字號餐廳「朝桂餐廳」熄燈後，店面想出售，卻一直滯銷。（圖／記者賴志昶攝）

過去擁23年歷史的東區老字號餐廳「朝桂餐廳」，為兄弟大飯店二代洪勇偉經營，2020年店面曾登報開價13億元求售，之後2021年3月不敵疫情餐廳歇業後，傳出開價7字億元求售，去年則再降到4.9億元，不斷降價求售，躍上各家新聞版面。

觀察《591房屋交易網》，「朝桂餐廳」店面舊址開價再度下降，從原本的4.9億元降為4.3億元，自砍6000萬元。據了解，該店面過去由大師房屋承接，但現已換成住商，但受委託的房仲婉拒受訪。

「朝桂餐廳」位於屋齡51年的「鳳凰大廈」1樓，總坪數402坪，其中包括1樓74坪、地下1樓328坪，以開價換算，平均每坪價格約107萬元，目前仍空置中。





▲「朝桂餐廳」位於正敦化南路、靠近忠孝東路，（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

在地房仲黃獻寬表示，該店面位於正敦化南路、靠近忠孝東路，旁邊就是忠孝敦化站9號出口，且店面可連通後端巷子，共有2個出口，巷子內也有不少餐廳，不過人潮效益對比於忠孝東路上還是遜色不少，加上坪數大，出租上具有一定挑戰。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，該區段1樓店面每坪租金可達8000～1萬元，地下室由於空間較大，每坪抓1500元，月租金可能落在110~120萬元，以4.3億元開價換算，租金投報約2.6%，算是合理。

不過，莊思敏表示，該店面屋齡高，又位於12層大樓，改建效益較低，主要價值仍在租金投報，且總價4億元以上，買方也頗為受限，加上目前仍是空置，銷售去化上具有難度，也難怪屋主不斷降價。

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