銀行審貸變嚴苛　購屋族、建商貸款門檻雙墊高

▲即便後續房市熱度不斷竄升，不僅購屋族、連建商都感貸款限貸令已經開始發酵。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

銀行資金放款因住宅貸款需求激增，即便後續房市熱度不斷竄升，但限貸令影響已有感發酵，除購屋族貸款減少，由於「建商還款金額大於銀行新增核貸金額」，再再凸顯出要向銀行借用資金的難度變高。

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正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「在疫情期間降息政策下，住宅貸款需求激增，2021年12月甚至創下單月購置住宅貸款突破千億元的紀錄，但此後的單月貸款增額卻未曾超過600億元，平均值落在360億元左右，表示市場確有受到限貸令影響而有感收斂。」

▲購置住宅貸款月增額與建築貸款月增額比較表。（圖／正心不動產估價師聯合事務所提供）

但觀察2023年8月開始，市場再度進入反轉期，除2月適逢春節假期外，其餘月份的購置住宅貸款月增額均高於790億元，甚至出現三次單月突破千億元的情況，分別是2023年12月的1056億元、2024年5月的1243億元以及2024年6月的1069億元。

陳孟筠說：「不僅是有市場游資出手購置資產，也存在著因新青安房貸而催生出的大量剛性買盤湧現，導致銀行房貸業務應接不暇，核貸總額屢創新高。」

對此，台中市建築經營協會市場資訊委員會主委白洪章表示：「現行政策對市場造成排擠效應，隨著6月央行理監事會議調升存款準備率，意味著流通在外的貨幣數量會進一步限縮。」

▲政策迫使中小型建商退場，市場現況是「建商還款金額大於銀行新增核貸金額」，凸顯出要向銀行借用資金的難度變高。（圖／記者陳筱惠攝）

白洪章認為：「政策迫使中小型建商退場，市場現況是『建商還款金額大於銀行新增核貸金額』，凸顯出要向銀行借用資金的難度變高。」當銀行可放款的總額縮減、但申請貸款案件卻增加時，銀行只會更加審慎選擇放貸對象。

陳孟筠則建議：「購屋民眾在決定下手買房前，務必先向銀行確認好可放貸的條件與額度，才不會在最後關頭因貸款問題而無法成功買房。此外，目前貸款卡關的狀況也不利於市場，可預期會對房市買氣造成一定程度的收斂。」

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