上半年新北10大熱銷案　僅剩1案還有3字頭甜甜價

▲上半年新北市10大預售熱銷建案的交易價量，「都廳大院2」以交易量485件居冠 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者張雅雲／高雄報導

上半年全台瘋買房，房仲集團根據實價登錄統計上半年新北市10大熱銷案，三重區「都廳大院2」與中和區「META PARK」交易量均突破400件，高居1、2名，前10名中單價5字頭以上占9席，唯一3字頭房價僅剩淡水區「台北灣銀河」價格最親民，擠入熱銷榜第3名。

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永慶房產集團根據實價登錄，統計2024上半年新北市10大預售熱銷建案的交易價量，前10名中平均單價幾乎全數站上5字頭，其中「都廳大院2」以交易量485件居冠，儘管該建案平均單價已逼近7字頭，但當地優質地段的保值與增值潛力，仍吸引許多購屋族群入主。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，「都廳大院2」位於捷運先嗇宮站旁，享有出站即到家的地利優勢，透過捷運轉乘可快速串聯環狀線和機場捷運等，交通相當便利。加上位處新市政特區，鄰近新北市第二行政中心，未來東森電視總部進駐後，將帶來大量就業機會和購屋需求，區域發展可期，房市買氣佳。





排名 行政區 建案名稱 交易量（件） 平均單價（萬元/坪） 1 三重區 都廳大院2 485 68.3 2 中和區 META PARK 425 73.1 3 土城區 金城帝寶2號 322 63.4 4 三重區 RiVER PARK 292 77.1 5 板橋區 日安TOKYO 289 63.3 6 林口區 長虹天驛 222 54.5 6 板橋區 久泰辰品 222 77.6 8 新莊區 築．滿滿 219 55.0 9 土城區 醇華之丘-四季 199 64.3 10 淡水區 台北灣銀河 197 33.6

▲上半年新北市十大預售熱銷建案。資料來源：預售屋實價登錄資料、永慶房產集團研究中心彙整。（ETtoday製表）

排名第二的則是中和區「META PARK」，交易量425件。陳金萍指出，「META PARK」距離捷運環狀線中原站與橋和站不遠，同時享有八里新店快速道路及北二高中和交流道聯外動線，交通機能便利，再加上國泰建設與三井不動產雙品牌加持下，挹注「META PARK」交易動能。

前10名中，三重區「RiVER PARK」與板橋區「久泰宸品」甚至逼近8字頭，3字頭的甜甜價僅剩淡水區「台北灣銀河」，住商不動產淡水新市加盟店電長盧進和分析，近期淡水新市鎮若接近行政中心區塊，新案成交單價已站穩3字頭，由於區段價位與新北市第一環行政區、北市北投區等區域房價相比，約為5折行情，房價親民程度相當之高，吸引不少首購、自住買盤。

盧進和表示，在剛性買盤支撐之下，淡水未來更有正在興建中的「淡江大橋」議題，房市前景性可期，未來隨著區域生活機能逐漸完善，應仍有一波上漲空間。

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