全台10大人口密集區　高雄新興房價年漲13%最猛

▲統計全台人口最密集的行政區，平均房價均呈現上漲趨勢，且以高雄市新興區的漲勢最猛。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
人口是區域房價重要支撐，房仲根據戶政司資料，全台人口最密集的行政區，平均房價均呈現上漲趨勢，且以高雄市新興區的漲勢最猛，年漲幅達13.7%，平均房價約每坪26.6萬元；人口密度最高的行政區為新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人，均價達57.8萬元。
《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅 央北第一線爆「同價位買它更有潛力」
中信房屋研展室副理莊思敏指出，人口密度高的地區通常生活機能成熟、商業活絡，有穩定的居住需求，因此房市較具支撐力。據戶政司資料，全台人口密度最高的十大行政區，均呈房價上漲趨勢，雙北就佔了8個，全台人口密度最高的行政區就在新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，永和區以「花園城市」進行規劃，由於鄰近北市市中心等優勢，人口稠密程度持續上升，進而推升房市剛性需求，區域房價自然有相當支撐力道，目前觀察實價，永和中古行情約落在5～8字頭，區域仍以中古物件為市場大宗。
|人口密度排序
|行政區
|2023年底人口密度(人/平方公里)
|2023H1平均房價(萬/坪)
|2024H1平均房價(萬/坪)
|房價年增幅
|1
|新北市永和區
|37,588
|53.6
|57.8
|7.8%
|2
|新北市蘆洲區
|26,902
|42.9
|44.9
|4.7%
|3
|台北市大安區
|25,677
|101
|107
|5.9%
|4
|高雄市新興區
|25,095
|23.4
|26.6
|13.7%
|5
|新北市板橋區
|23,955
|51.5
|53.8
|4.4%
|6
|台北市中山區
|23,065
|49.5
|53.4
|7.7%
|7
|新北市新莊區
|21,461
|42.2
|47.9
|13.4%
|8
|台北市大同區
|21,081
|51.6
|54.8
|6.1%
|9
|台北市松山區
|20,115
|80.1
|81.6
|1.9%
|10
|台中市北區
|20,770
|26.4
|28.5
|8.0%
▲人口密度最高TOP10行政區平均房價變化。資料來源：實價登錄、內政司。（ETtoday製表）
但若為電梯大樓、華厦且較為屋齡20年以內產品，成交單價可達7～8字頭，甚至有少部分鄰近捷運的特殊小坪數物件，成交單價已見9字頭，未來隨著區域都更、危老新案持續推陳出新，在預售案持續疊價效應之下，具有人口優勢的永和房價仍有不小想像空間。
上榜的十大密集區中，以高雄新興區房價漲幅最高，中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍解釋，新興區是高雄早期發展的區域之一，擁有多個成熟商圈，如六合夜市、新堀江等。區內有高雄捷運紅線、橘線經過，生活和交通機能俱佳。
近年亞洲新灣區的開發也提升了新興區的房市能見度。目前，區內30年內中古屋房價多在2~3字頭，新案甚至上看4字頭，較前幾年明顯上漲。
莊思敏強調，在少子化趨勢下，人口流失嚴重的地區房市發展面臨更大的不確定性。相反，人口密集區因購房和租房需求較多，房市支撐力更強，房價較難下跌。她建議民眾選擇購屋標的時，除了考慮基礎機能和建設題材外，也應關注所在區域的人口情況。
讀者迴響