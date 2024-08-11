全台10大人口密集區　高雄新興房價年漲13%最猛

▲統計全台人口最密集的行政區，平均房價均呈現上漲趨勢，且以高雄市新興區的漲勢最猛。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

人口是區域房價重要支撐，房仲根據戶政司資料，全台人口最密集的行政區，平均房價均呈現上漲趨勢，且以高雄市新興區的漲勢最猛，年漲幅達13.7%，平均房價約每坪26.6萬元；人口密度最高的行政區為新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人，均價達57.8萬元。

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中信房屋研展室副理莊思敏指出，人口密度高的地區通常生活機能成熟、商業活絡，有穩定的居住需求，因此房市較具支撐力。據戶政司資料，全台人口密度最高的十大行政區，均呈房價上漲趨勢，雙北就佔了8個，全台人口密度最高的行政區就在新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，永和區以「花園城市」進行規劃，由於鄰近北市市中心等優勢，人口稠密程度持續上升，進而推升房市剛性需求，區域房價自然有相當支撐力道，目前觀察實價，永和中古行情約落在5～8字頭，區域仍以中古物件為市場大宗。

人口密度排序 行政區 2023年底人口密度(人/平方公里) 2023H1平均房價(萬/坪) 2024H1平均房價(萬/坪) 房價年增幅 1 新北市永和區 37,588 53.6 57.8 7.8% 2 新北市蘆洲區 26,902 42.9 44.9 4.7% 3 台北市大安區 25,677 101 107 5.9% 4 高雄市新興區 25,095 23.4 26.6 13.7% 5 新北市板橋區 23,955 51.5 53.8 4.4% 6 台北市中山區 23,065 49.5 53.4 7.7% 7 新北市新莊區 21,461 42.2 47.9 13.4% 8 台北市大同區 21,081 51.6 54.8 6.1% 9 台北市松山區 20,115 80.1 81.6 1.9% 10 台中市北區 20,770 26.4 28.5 8.0%

▲人口密度最高TOP10行政區平均房價變化。資料來源：實價登錄、內政司。（ETtoday製表）

但若為電梯大樓、華厦且較為屋齡20年以內產品，成交單價可達7～8字頭，甚至有少部分鄰近捷運的特殊小坪數物件，成交單價已見9字頭，未來隨著區域都更、危老新案持續推陳出新，在預售案持續疊價效應之下，具有人口優勢的永和房價仍有不小想像空間。

上榜的十大密集區中，以高雄新興區房價漲幅最高，中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍解釋，新興區是高雄早期發展的區域之一，擁有多個成熟商圈，如六合夜市、新堀江等。區內有高雄捷運紅線、橘線經過，生活和交通機能俱佳。

近年亞洲新灣區的開發也提升了新興區的房市能見度。目前，區內30年內中古屋房價多在2~3字頭，新案甚至上看4字頭，較前幾年明顯上漲。

莊思敏強調，在少子化趨勢下，人口流失嚴重的地區房市發展面臨更大的不確定性。相反，人口密集區因購房和租房需求較多，房市支撐力更強，房價較難下跌。她建議民眾選擇購屋標的時，除了考慮基礎機能和建設題材外，也應關注所在區域的人口情況。

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