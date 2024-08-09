鬼門剛開掛售凶宅　屋主：售有緣人「沒有要便宜賣」

▲有屋主選在父親節開賣透天凶宅，位於高雄後驛商圈，強調由宗師級的朋友淨化房子，房子淨化後擁有好磁場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾天農曆7月鬼門剛開，有屋主選在父親節開賣透天凶宅，位於高雄後驛商圈，開出總價2662萬元求售，強調由宗師級的朋友淨化房子，房子淨化後擁有好磁場，「賣給有興趣的有緣人，沒有要打折便宜賣。」引來不少在地人嘖嘖稱奇。

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原PO在《591房屋交易網》自售自家透天凶宅，位於高雄後驛商圈天津街，為地上4樓，屋齡49年，地坪26.6坪、登記總面積116.8坪，開價2662萬元求售。

根據銷售資訊，該物件2003年在4樓神明廳因電線走火發生火災，有小女生當場死亡，隔壁屋主篤信佛法，馬上誦經迴向，後續前屋主也有處理。屋主透露，2020年從法院花了約1001.6萬元購入，並請宗師級的朋友淨化房子，讓房子淨化後擁有好的磁場，後續入住將近4年，一切平安、如意，因此，要賣給有興趣的有緣人，沒有要打折便宜賣。

特別的是，屋主自認是個小屋主，個性直接、不議價，買家若嫌貴，農曆7月過後有議價空間，9月每週降10萬元，10月每週降20萬元，直到10月29日銷售2522萬元，等於直降140萬元，出現5%降幅。

▲後驛商圈為高雄早期發展區段，生活機能成熟。（圖／記者張雅雲攝）

美家站前資產管理有公司店東才毓仁表示，後驛商圈為高雄早期發展區段，生活機能成熟，熱河街、吉林街沿線商家林立，外食選擇多，交通則有捷運紅線後驛站，以及台鐵、捷運共構的高雄站，聯外交通相當便利，區段指名度高，吸引不少自住客購屋。

區域預售大樓均價已站穩4字頭，中古房市主力為透天住家，屋齡28~50年，地坪約20坪，總價1200~1400萬元，可當店面的透天店住，總價1700~2300萬元，不過透天產品釋出量也不多，價格合理就馬上被秒殺。

在地仲介透露，雖然非自然死亡發生至今已事隔20年，不過該物件畢竟是凶宅，也會影響轉手價格及銷售速度等，另外，凶宅也會影響銀行貸款意願及成數，要以市價售出，仍是略有難度。

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