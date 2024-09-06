國內最頂私人招待所「阿拉伯宮」開箱！　星雲法師也去過

▲「阿拉伯宮」庭院中有阿拉伯商人帶著十隻駱駝的商旅金雕像，道出林昭文在中東的致富之路。（圖／CTWANT提供，下同）

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行經北海岸濱海公路外澳一帶，一定會經過一道純白色雕花高牆，後方藏著一座白色穹頂、外觀如阿拉伯城堡的建築，不少人好奇納悶，這是哪個旅館或景點，其實它原名為「榮梓博物館」，是遠赴阿拉伯經商致富、宜蘭友愛百貨創辦人林昭文林家的私人招待所。由於大門長年緊閉，謝絕參觀，也為這座白宮蒙上一層神秘面紗。

榮梓博物館完工於2006年，據聞，阿拉伯宮上的5個穹頂，象徵林昭文與4名兒子，一旁的中式建築「桂蓮園」，以林昭文妻子楊桂蓮命名，全區占地約3,600坪，相當於1.6個足球場大。除了建築外觀頗具特色，裡面使用高檔建材裝潢、配上昂貴骨董，以及擁海景第一排可遠眺龜山島美景，為該案增添稀有性與話題性。

「阿拉伯宮」堪稱國內最頂級私人招待所，曾接待過前總統李登輝、前副總統連戰、台塑集團創辦人王永慶及前中研院院長李遠哲等貴賓，但鮮少有人知道，就連星雲大師也造訪過此處。

▲鮮少有人知道佛光山星雲大師也曾造訪過「阿拉伯宮」，大師形容大自然景致如詩如畫、建築美侖美奐。

《星雲日記》1993年1月9日記載星雲大師對「阿拉伯宮」的描述，「除了中間一棟兩層樓的洋房之外，另外有湖泊形狀的游泳池、綠草如茵的庭園，尤其特別的是鄰接大海的沙灘、礁岩和浪花，交織成一片海邊風光，是一幅如詩如畫美不勝收的大自然景致。」「林先生發跡於沙烏地阿拉伯，在沙國經營十多家餐館，但他並不認為人生只是為積聚財富而來，所以這棟美侖美奐的別墅，不是他自己常住的，而是用來接待沙國的貴賓。」

林昭文三子林育達2017年接受媒體採訪時曾分享，「這裡是我父母初戀的地方，當時他們曾許下諾言，若事業成功後，希望可以在附近蓋房子。」後來願望成真，為了讓家人們可以住在一起，室內空間特別大，共有20幾個房間。一位曾受邀入住的商界人士告訴記者，「每個房間都很寬敞闊綽，大到不見人，半夜起床上廁所，都怕遇上……。」

▲「阿拉伯宮」一旁還有以林昭文妻子為名的杭州式林園建築「桂蓮園」，感謝妻子楊桂蓮的扶持與陪伴。

不過據悉，因「晚上都黑漆漆，附近沒有什麼機能」，林昭文一家人多年來只住過1晚，但每年仍需花大筆維護費，只為了偶爾接待親友與商場夥伴，連林育達都自虧是「漂亮的蚊子館」。

其實林家早在2010年就有活化資產的念頭，除了使用率低外，每天都有人慕名想入內參觀，甚至招引黑道上門，因此他便想順水推舟計畫開發共23棟每晚收費3萬元的觀光旅館，並把公有海灘劃入承租，當時也承諾「若旅館啟用，阿拉伯宮就會開放讓飯店遊客參觀。」不過2013年召開環評時，遭到60多位民眾抗議圖利財團、破壞環境，最終不了了之。如今降價，重啟新一輪求售，再度挑戰金字塔頂端的買氣。

▲2013年，「阿拉伯宮」希望將保護區變更為旅館區時，外澳居民在營建署審查會議場外召開記者會表達堅決抵抗的立場。

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