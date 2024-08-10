「管理費餘額7000萬」他看房嚇到！　內行曝真相：還不夠用

▲管理費餘額嚇壞他。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

通常住在社區大樓都要繳納管理費，以支付大樓設施、電梯保養等費用，有網友表示，最近在看房時發現，某間中古社區的管理費餘額竟然高達7000萬元，想知道這麼多錢該怎麼使用？對此，有網友指出，管理費不只用在日常的維修和整理，還包括一些大型的維修項目，如換電梯、整理外牆磁磚等。

有網友在PTT發文，「管理費有7000萬怎麼處理？」在看房時發現，某個面河的中古社區管理費餘額高達7000萬元，內心不禁產生好奇，這種溢繳過多的社區，通常後續怎麼利用的？「可以直接讓住戶以後都不繳管理費了嗎？」

對此，有網友指出，如果社區有點規模，維護、整修需要花很多錢，「留著以後換電梯的錢...認真」、「電梯先換一輪，防水再修一輪」、「大型社區的話一點也不多」、「等外牆開始剝落，社區整理一次外牆，說不定還不夠，每戶還要拿錢出來」、「電梯換個幾台就三分之一沒有了」、「拉皮修繕啊，搞一次也都幾千萬」、「整台電梯換新的話，一台就破百萬元」。

還有網友指出，「我們社區有5000萬擺在定存裡面」、「之前有大樓外牆被颱風掃掉，一修要好幾千萬，分下來每戶幾十萬，有人堅持沒錢，沒共識無法修，給你參考」、「我們這曾經每戶退四萬多，留四千多萬經費」、「我之前的房子是華廈型的社區，戶數偏多但公設很少，所以社區管理基金太充裕，曾經有兩度免繳半年管理費，以降低存款水位的紀錄」。

有人認為管理費有餘很棒，「存著之後換電梯，以及天災修繕使用，未來社區外牆老舊，可能也可以討論作為拉皮修繕使用，只是要關注管理費是存在哪種銀行專戶，公款是否有被不當挪用或侵佔的風險」。