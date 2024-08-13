房看到快崩潰！內行反曝「是關鍵時刻」：距離買到那天不遠了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房子不是想買就能買，有人光是看房就花了幾個月，甚至幾年。就有資深房仲表示，如果有買家問「我什麼時候才買得到房子？」他會回「等你看房看到崩潰的時候，距離買到房子的那一天，就不遠了」，而這真的是很多買方的心酸血淚史，「瀕臨崩潰之際，他們只想趕緊畢業，結束這漫長的找房之旅。」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文指出，當買方開始對看房感到疲憊不堪時，其實就已經離買到房子的日子不遠了。他解釋，這是因為許多買方在看了無數的房子後，會開始放棄一些原本堅持的條件，只想要儘快結束這段看似無止盡的找房之旅。

林姓房仲也指出，還有另一種人也可能很快就要買到房子，那就是有「超級剛需」的人，「什麼是超級剛需？就是小倆口論及婚嫁或是肚子中有寶寶的，這種就是超級剛需。」他就說，有著超級剛需的一群人，可能會出現一種情況，「小倆口看房看到崩潰、甚至吵架，女方不爽了，直接買掉，日子恢復平靜，對於長輩也有個交代。」

至於那些單身或者並不急於結婚的情侶，通常會花更多的時間去看房。然而，當他們的剛性需求變得明確，並開始認真尋找房子時，可能會發現自己離買房的路還很遙遠。面對這種情況，他們可能會開始抱怨居住的不公平。最後，他的總結則是「結婚生子會促進買房的剛性需求。」

話題引發討論，「長輩煞比較哭，有長輩在的客戶，基本上都不太想接」、「看到後來越來越心寒，放寬標準就狠下心買了」、「還有不想跟公婆住的，也是超級剛需」、「大嬸我今年四月崩潰，不再堅持二套衛浴啊（快要屬了）」、「不怕買貴，只怕遇到惡鄰居…」、「連今年龍年上半年的生育率都比去年一半還低了，就能知這對生育率有多大影響了。」