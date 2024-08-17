台股多頭推動房市交易熱絡　 信義房屋營收年增逾2成

▲信義認為，在新青安政策屆滿前，買氣仍會維持一定的熱絡程度。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

上半年台股多頭，科技族群獲利了結，加上民眾通膨預期心態，擔心晚買會更貴，推動房市交易熱絡。上半年移轉棟數年增28%，也使得信義房屋（9940）營收年增逾2成，信義認為，在新青安政策屆滿前，買氣仍會維持一定的熱絡程度。

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信義房屋表示，由於市場資金充沛，6月掀「仁來瘋」，推動台股多頭趨勢，科技族群獲利了結，加上民眾通膨預期心態，擔心「晚買會更貴」，換屋、長期置產族群陸續進場，民眾購房信心不墜，使得Q2全台建物買賣移轉棟數9.58萬棟，與去年同期年增28.28%，

另外加上上半年日圓持續走貶，日本信義積極舉辦物件說明會，推升信義Q2營收42.86億元，年增23.13%；合併淨利6.85億元，年增33.42%，其中歸屬本公司業主淨利6.78億元，EPS（每股純益）0.92元。



展望今年下半年，信義房屋表示：「商用不動產方面，今年產業投資動能續強、自用剛需旺盛，持續激勵建商購入土地存貨，因此樂觀看待全年商用不動產及土地市場交易表現。」

至於新案、中古屋市場，信義房屋認為：「近期股市表現振盪，加上銀行房貸緊縮，雖可能影響買氣，但也可能出現在股災下之房屋供給反而增加，整體而言，新青安政策屆滿前，買氣仍會維持一定的熱絡程度。」

▲7月六都個人房地合一稅收整理。（表／記者項瀚製）

7月房市還是很熱，過去個人房地合一稅都是12月才會飆高，但7月個人房地合一稅收73.1億元，寫下歷史單月新高，年增率高達124%，推估全年有機會突破600億元。綜觀六都，稅收王仍為台中市，達14億元，年增97%。而成長最多的為雙北市，年增率都突破150%。

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，下半年雖可望延續上半年房市的一定熱度，但依舊存在許多的不確定因素，需持續動態觀察，短期內賣方市場態勢並未改變，只是不會像上半年那般明顯。

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