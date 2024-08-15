三民、左營區「租金王」　租約一簽3年！房東「最愛租客」卡位

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣熱，不只營建股飆漲，連接待中心租金價格也出現上漲。根據租賃實登公布，近期出現整棟透天被租下當成接待中心使用，租金創今年區域新高，信義房屋專家表示，這類店面多搶卡位顯眼地段才會創高價。

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▲房市買氣熱，不只營建股飆漲，連接待中心租金價格也出現上漲。（圖／記者張雅雲攝）

高雄受台積效應影響成為房市熱區，建商摩拳擦掌，不但預售案變多，接待中心也愈來愈大間。根據租賃實登公布，高雄三民區、左營區5、6月陸續出現2筆高價透天租金交易，分別位於九如三路、華夏路，月租金達42萬、28.4萬元，均為今年當地租金新高，反映市場熱度。

▲該透天2016年曾以月租金18萬元租出，為三輪機車銷售中心。（圖／翻攝自Google Maps）

九如三路該棟透天舊址，之前為華友聯接待中心，目前裝潢已經拆除空置。根據租賃實登，2016年曾以月租金18萬元租出，為三輪機車銷售中心，經過8年租金三級跳，漲幅達133%，換算單價也從962元跳漲到2248元。

據了解，該透天之後將做為郡都集團聯合銷售中心使用，郡都集團董事長唐承透露，將採5案聯銷模式，總銷金額約200億元，依裝潢進度，最快年底才會公開。

▲「以山Ai」接待中心進駐華夏路透天，整條路人、車潮多。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋中都店主任業務劉嫻嫻表示，該區行情純素地租金單坪約300~500元，含建物月租金約2000~3000元，不論是自行興建或是大型透店改裝，這類的接待中心空間利用大，又有廣告效益，很適合形成品牌印象，吸引接待中心進駐。

而另一間租金創高價的華夏路透天，則是由「以山Ai」接待中心進駐，高雄市仲介公會理事陳揚智表示，該區受惠鄰近高鐵左營站生活機能便捷，租金、房價愈來愈高，雖然該棟透天租金總價高，但整棟坪數大，換算下來租金相當合理。

▲今年接待中心租金紀錄。資料來源：租金實登。（ETtoday製表）

劉嫻嫻表示，承租方若要做為接待中心使用，一般單純承租土地，或是建物都可以，租客更在乎的是地段，不但會評估商圈人潮，且大多要方便客戶停車。

比起一般租客，接待中心多為短租期，但租金較高，租客信用也佳，完銷或合約到期之後，承租者就會拆除地上物，或建物恢復原狀，雖然短租，地主、屋主對於這類租客接受度也高。

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