台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

▲台中最夯的2大重劃區14期、水湳經貿園區怎麼選？（圖為水湳經貿園區／記者謝婷婷攝）

記者項瀚／綜合報導

台中最夯的2大重劃區14期、水湳經貿園區怎麼選？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產部落客漢哥，除了點出這2區的共通點，也分析各自的優勢、房價行情、以及適合什麼樣的族群入手。

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漢哥表示，常有人把14期重劃區、水湳經貿園區搞混，事實上這2區也有不少共通點，除了地理位置相近，開始推案的時間也差不多，約在2020、2021年推出第一案，且定錨價格都在每坪40萬元出頭。

不過，漢哥說：「現在來看，水湳價格衝得較快，實價每坪最高達95萬元，此外還有不少8字頭交易，而14期重劃區最高則逼近8字頭，大部分成交落在60~65萬元。」

漢哥介紹，水湳經貿園區位於西屯區，並緊鄰北屯（8期重劃區），腹地254公頃，分成經貿專用區、生態住宅專用區、文化商業專用區、創新研發專用區、文教專用區，區內還有67公頃的中央公園，是台北大安森林公園的2.5倍大，以及轉運中心等建設。

漢哥認為，水湳經貿園區就像是七期2.0，將成為台中地標型重劃區，知名度也會比較高，讓人有種身份地位象徵的感覺，比較適合投資客、外來客購入，區內產品從小到大都有，以最小1房1廳的個案來說，總價落在1500~1600萬元。

▲漢哥認為，水湳經貿園區就像是七期2.0，將成為台中地標型重劃區。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於14期重劃區，漢哥指出，該區廣達403公頃，是這幾年來台中最大的重劃區，屬北屯區門牌，呈現ㄇ字型，並包圍著11期重劃區。而整個14期重劃區可分為東邊的美和段與環中段、北邊的洲際段與榮德段、西邊的敦和段與仁平段，沒有哪區比較好，端看消費者喜好。

漢哥表示，14期重劃區除了有棒球場、漢神百貨、大巨蛋，還具有學區優勢，且像是8期重劃區一樣，採低密度開發，整體綠覆率高，適合家庭式換屋族群。

▲14期重劃區採低密度開發，整體綠覆率高。（圖／記者陳筱惠攝）