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羡慕別人中樂透？風水專家曝5招助旺偏財運：沒靠山發不了橫財

▲▼ 房子,室內,客廳,居家。（示意圖／pixabay）

▲風水專家指出，客廳應該藏風聚氣，不宜空蕩蕩。（示意圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

財運中有所謂正財與偏財，其中偏財是指意外之財，像中樂透、彩券大獎等一夜致富的人，往往有較好的偏財運，而其實求偏財運是有一些方法的，風水專家龍吟師傅即指出，偏財不同於正財，在命理上屬於隨機而來的財富，只要懂得運用風水的方法，其實可以提升自己的偏財運。

根據《搜狐網》報導，龍吟師傅分享強旺偏財運的方法，可利用居家風水5妙招來加強自身的偏財運。

1.風水要有靠山

「人無橫財不富，馬無野草不肥」，許多人發現靠死薪水很難改變經濟狀況，而意外之財往往會帶來巨大財運，比如投資投機財富；在風水方面，擁有背靠非常重要，橫財往往透過特殊關係獲得，如果沒有貴人或其他人幫助，橫財注定會被錯過，因此檢查自己的家或辦公室以確保你有靠山是很重要的。像注意床頭背後、或是客廳沙發有没有靠山，一定要靠實牆，不可背後無依靠。

2.爐灶要換新

對於偏財運不佳的人，建議將家中爐灶換成新的，並重新裝修門窗，在風水方面，爐灶管財運，不可以破舊。

3.養綠色植物

最近一直覺得不順，可以在家裡養綠色植物或掛一些畫，這樣可以抑制霉運，用它來換換運氣。

4.住家放旺財助運物

除了有專催偏財的風水格局，或有些房子只旺偏財，你可以在財位放置一個旺財水晶或吉祥助運物，並將富貴竹放在桌子上，或在身上多佩戴催財風水物，與房間或辦公室的光線相匹配，這樣整個偏財運可以提高。

5.客廳不能空蕩蕩

客廳應該藏風聚氣，如果客廳相對空蕩蕩，有前後開口，並且有穿堂風穿過，那麼這樣的客廳多主不聚財，建議有大客廳或與餐廳相連的住家，在中間放置一些家具，形成良好的隔間，只要財運好，我們才能守得住。

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