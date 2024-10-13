地基主怎麼拜？專家曝流程　6節日都能拜

▲許多人有拜地基主的習慣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李芷萱／綜合報導

不少家庭會在節日或搬新家時祭拜地基主，那地基主究竟要怎麼拜？命理專家湯鎮瑋便分享拜地基主時需要注意的事項，以及需要準備的供品，如果沒有時間拜拜，也可以到住家附近的土地公廟拜拜，祈求神明保佑。

湯鎮瑋在臉書指出，拜地基主是依據住家門牌號碼拜，如果有一個門牌就只需要拜一個，如果是兩戶打通成一戶，但仍有兩個門牌，那兩個門牌的地基主都要拜，至於拜拜的時間點通常有搬家、入新宅、安神、動工或裝修等都可以，拜拜的節日可從除夕、元宵、清明、端午、中元或重陽選三或五個節日，只要拜一次就要一直拜下去，如果平常日常真的沒有時間，入宅又想要遵守習俗，可以到住家附近的土地公廟拜拜。

湯鎮瑋也分享拜地基主時間，最好是在中午過後到下午之間，也就是12點半到下午左右，至於該準備的物品，包括一個到膝蓋高度的矮桌，供品可選當天要吃的現成菜飯或是雞腿便當，素食者也可買素食便當，酒或是茶水（其一，三杯）、紅色蠟燭、兩雙筷子兩個碗、金紙和掛金（如不知道掛金怎麼準備，可到金香店請店家幫忙），插香的香爐可以用洗米量杯代替，米大概裝八分滿，香準備一柱或三柱。

湯鎮瑋提醒，供桌要放在大門裡向內拜，如果有準備酒或茶水，要每隔三到五分鐘添一次，添滿三次後香也燒得差不多，這時就能去擲筊問地基主是否享用完，聖筊後就可以去燒紙錢。

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