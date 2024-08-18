「環亞大樓」都更案價值破1100億！　凱基人壽估可分配價值近45億

▲環亞大樓都更價值逾千億。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

位於台北市南京東路與敦化北路口的環亞大樓，即將啟動都更計畫，所有權人之一的開發金子公司「凱基人壽」近日董事會決議，該公司決定投入10.64億元參與環亞大樓的都市更新案，並且已經委任中國建經公司擔任該案的代理實施者。對此戴德梁行估價，其持有的環亞大樓4.0763%權值在更新後將可翻倍增至44.97億元。

屋齡40年的環亞大樓，都市更新計畫備受關注，預期都更後將可大大提升大樓價值。根據凱基人壽重訊公告，環亞大樓更新後全棟可分配價值為約1103.1億元，凱基人壽預計投入10.64億元參與環亞大樓都更案，並委任中國建經擔任代理實施者。

根據戴德梁行不動產估價師事務所的評估報告，目前凱基人壽持有環亞大樓4.0763%權值，更新前總市值約20.4億元，都更後可分價值約44.97億元。除了戴德梁行的估價，其他不動產估價機構也對「凱基人壽參與環亞大樓都市更新案」價值評估提供了不同的數據。

尚上不動產估價師聯合事務所的報告指出，環亞大樓在都更前，凱基人壽持有的環亞大樓權利價值為19.51億元，權值比例為4.0841%，更新後可分價值達42.72億元。

展碁不動產估價師事務所則估計，都更前凱基人壽的權利價值為18.95億元，權值比例為3.8073%，而更新後的可分價值為40.75億元。

凱基人壽表示，該公司選擇以戴德梁行的估價結果為主要參考依據，因為戴德梁行所評估更新後的權利價值最高。凱基人壽在公告中強調，參與此都市更新案的主要目的是為了有利老舊建物更新改善及活化自有資產。

環亞大樓位於繁華的南京東路與敦化北路交界，地理位置優越，此次都更可以帶動敦北商圈周邊區域的發展，為該區注入新的活力。