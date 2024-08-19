台中市都審分級分流「改為3級」 新制8月起試辦

▲台中市自今年8月起調整都審制度分級制度，以加速審議效率。（示意圖／資料照）

記者陳致平／綜合報導

台中市政府為提升都市設計審議效能，自8月起至明年6月底試辦調整都市設計審議層級由2級制改為3級制，針對一定規模以下的私有新建案件，適用「專案審議程序」以加速審議效率。

都市發展局長李正偉表示，新制增加一個專案小組委員會協助分擔審議案件，能量加倍，預計可分流約3成案件由專案小組委員會審議，將有效縮短候審時程。

▲台中市都審分級分流調整為3級制。（圖／台中都發局提供）

李正偉表示，台中市都市設計審議制度自2005年開始實施簡化程序，落實分級分流簡政便民，但近年來都審案件量增加，因此調整審議層級由2級制(一般審議程序、簡化審議程序)改為3級制(一般審議程序、專案審議程序、簡化審議程序)。

針對私人建案樓層數13層至15層且建築基地面積未超過3000平方公尺者，可由幹事會審查通過後，提送專案小組委員會(由7位委員組成，並由副主任委員擔任主席)逕行審議，改制前近9成都審案件由委員會負責審議，新制增加一個專案小組委員會，審議能量加倍，加速審議效率。

都發局表示，此次都市設計分流審議新制除增加專案審議程序，也同時將原先「不分規模」一律提送委員會審議的相關提會項目，如框架式屋脊裝飾物、外牆裝飾物、無遮簷人行道留設型式等)，改為隨該案件適用層級委員會一併審議，免另案提送委員會審議，更加簡政便民。希望藉由都市設計審議分級分流新制，提升審議效率。