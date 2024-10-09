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非竹科新竹人「年薪120萬↓」怎買房？他曝1方式最快

▲▼新竹房市,竹北房市,六家車站。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「新竹非科技業要如何買房？」近年新竹地區房價漲幅驚人，竹科人影響甚鉅，就有資深房仲指出，即使有不少人在竹科上班，但也有非科技業的人想買房，而這群人年薪可能大約僅80～120萬，「總價1500萬以內的房子，在新竹好買嗎？有貨！但問題是『你可能不會喜歡』就是了。」最後給出建議，話題引發討論。

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文表示，很多人都知道許多竹科人年薪領不少，但還是有不少即便在科技業，或非科技業上班的人會想買房，而這群人年薪僅約80～120萬。相較之下，不論在貸款負荷或存款速度，與年薪高的竹科人差異甚鉅，所能挑選的房子也不同。

他就假設，「年薪80~120萬，房價所得比10～12倍，推估購買的總價大約800～1440萬。總價1500萬以內的房子，在新竹好買嗎？」接著直言，「有貨！但問題是『你可能不會喜歡』就是了。要嘛是比較偏遠的區域，不然就是屋齡20～30幾年的房子，或是蛋黃區的中古屋夾層套房。」

這可能會讓人很挫敗，「這些種種會讓你覺得：『我都那麼努力認真辛苦賺錢存錢了，班沒有少加、被老闆亂罵也沒有少，最後竟只能買這樣條件的房子？我就是不爽買』。但這樣該怎麼辦？」這時當然就是買與不買兩種選擇而已。

林姓房仲就表示，如果要買，最快的方式就是回家跟長輩「拉贊助」，不僅可以提高預算，房子的條件也會再好一些；如果沒有長輩金援，可以找個有薪水的另一半一起買房；如果真的只有自己，又發現薪水跟不上房價，他覺得不妨在能力許可範圍內，先買一間蛋黃區的房蹲著，「也許屋齡舊了點、坪數小了點，但至少日後換屋轉賣相對保值。大多數人也都是小換大一路換上去的。」

至於決定不買的話，他認為就好好過現在的生活、提升自己的社會競爭力，少了房貸的負擔以及自備款的支出，資金層面理當可以有更好的運用與發揮，「不過，這並不代表你可以恣意揮霍，你仍要把『無解的通膨』及『年老時的居住問題』放在心上。這是個務實問題，你早晚都得面對的。」最後他也說，「別人也許看不懂你的成績單、甚至對你有著很多的指點，這不重要，你懂就好。」

關鍵字：新竹房價科技業竹科年薪買房

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