豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

▲凱文史貝西拒絕搬出已被拍賣的豪宅。（圖／翻攝自Instagram／Kevin Spacey）



記者張靖榕／綜合報導

美國馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）投資人阿斯加里（Sam Asgari），近日陷入一場與好萊塢知名演員凱文史貝西的僵持戰。這場鬧劇圍繞著一棟位於巴爾的摩的豪宅展開，阿斯加里本以為自己在拍賣中撿到了便宜，然而，隨著史貝西拒絕搬出這棟豪宅，事情變得越來越複雜，這筆交易也迅速演變成了一場惡夢。

美媒報導，阿斯加里在巴爾的摩巡迴法院的拍賣會上，以324萬美元（約新台幣1.04億元）的價格成功拍下了這棟豪宅。這棟房子坐落在帕塔普斯科河的延伸碼頭上，擁有優越的地理位置和無與倫比的美景。阿斯加里對此頗為滿意，認為自己以遠低於市場價的價格購得了一筆不錯的資產。然而，讓他萬萬沒想到的是，這筆交易的完成並沒有他想像中那麼順利。

問題的核心在於，凱文史貝西這位曾經的好萊塢巨星，雖然已經在法律上失去了對這棟豪宅的所有權，卻依然拒絕搬出去。阿斯加里向《巴爾的摩旗幟報》透露，凱文史貝西目前拒絕離開豪宅，並要求再給他6個月的時間搬家，而且還不願意支付任何租金。這讓阿斯加里不得不與凱文史貝西的律師團隊進行艱難的談判，試圖找到一個解決方案。

另一方面，史貝西的律師愛德華·李三世對此強烈反駁。他在接受媒體採訪時明確表示，阿斯加里對史貝西的指控是完全虛假的。然而，《華盛頓郵報》已經聯繫了李律師，希望能從他那裡得到進一步的評論。這場法律糾紛迅速引起了媒體的廣泛關注，而雙方的對立情況也讓人們對這棟房產的未來充滿了疑問。

這棟佔地9000平方英尺的豪宅，曾經被譽為「巴爾的摩最非凡的家」。史貝西在2017年以565萬美元（約新台幣1.8億元）的高價購得這處房產，並在他因多項性侵指控被Netflix熱門劇《紙牌屋》開除後，將其作為主要居所。對比之下，阿斯加里以324萬美元的價格拍下這棟豪宅，無疑是一筆划算的交易——如果不考慮現在出現的這些複雜情況的話。儘管如此，阿斯加里依然面臨著來自史貝西團隊的強大阻力，他本人今年早些時候因購買巴爾的摩傳奇人物約翰·霍普金斯的童年故居而登上當地新聞頭條，如今，這次交易卻讓他陷入了一場不愉快的法律糾紛。

總而言之，這場有關豪宅的法律糾紛使阿斯加里陷入了尷尬的境地，也讓人們再次關注到史貝西這位曾經的好萊塢巨星的生活動態。這場持續的法律爭端表明，擁有一處昂貴的房產並不總是輕而易舉的事情，即使是在拍賣中以低價獲得，買家也可能面臨意想不到的挑戰和風險。阿斯加里能否最終順利接管這處房產，還有待觀察。