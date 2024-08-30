被低估的重劃區！草漯「開車到青埔15分、價格僅一半」成桃園房市潛力寶地

▲看準草漯重劃區的未來發展，合展建設積極進駐，且插旗在草漯市區最熱鬧的大觀路正核心位置，打造「合展大觀富琚」。圖為3D透視圖。（圖／合展大觀富琚提供，下同）

房產中心／綜合報導

想在股市撿便宜、把其他投資人狠甩腦後，不少人靠的就是挖出所謂的低基期成長股，進入房市也是如此！綜觀近年桃園房產市場，各大重劃區皆是引人注目的焦點。桃園房產以青埔重劃區為首，隨著今年房價快速發展，新案即將從6字頭站到7字頭，航空城、客運園區近年也不遑多讓，然而要說目前尚被低估的重劃區，莫過於距離青埔僅約15分鐘的車程、但房價只要一半的草漯重劃區。

草漯重劃區的地理位置既能同時享有青埔接軌國際的建設、娛樂與交通，目前來說也是桃園市內的「房價凹陷區」，不少新案開出的總價讓首購客、置產客直接跳過中古屋，成為他們的首選。然而不只因為做為青埔房價外溢的受惠區而受到專家與置產者關注，政府對於草漯重劃區的未來發展規劃也相當明確，包括交通基礎設施、商業區規劃以及綠化環境提升等，預計未來也都將成為進一步提升草漯居住品質和房價的優勢。

▲▼草漯市區生活機能成熟的大觀路上，聚集全聯、屈臣氏、東森寵物等連鎖店家進駐。

月桃路拓寬工程是草漯目前眾所矚目的重點工程，現已完成第二階段，待第三階段結束後，通勤更加便利，讓不少買家都期待「現在買草漯，未來享便捷交通」，且普遍認為現階段的房價基期低，買在這裡風險既低，未來也增值可期。

首購族與置產客的樂觀心態，也來自於草漯原本就受惠周邊工業區就業人口的居住需求，周邊除了觀音、大園工業區和桃科一期，因應趨近於飽和的桃科一期，桃科二期現也興建中，未來將帶動更多的工作機會與居住需求。

看準草漯重劃區的未來發展，合展建設積極進駐，且插旗在草漯市區最熱鬧的大觀路正核心位置，打造「合展大觀富琚」，2棟地上13、14層與地下2層、規劃全平面車位的建築，基地面積888.6坪，共有125戶住家、6戶店面，以符合目前市場需求的2～3房、26～36坪產品為主。目前市場新案的公設比動輒都來到33.5％以上，「合展大觀富琚」的公設比約31.75%，公設有規劃接待大廳、中庭花園、交誼廳、健身房、遊戲室、戶外遊戲區與戶外休憩區等公設，讓住戶不只換來擁有豐沛生活機能與鄰近學區的好地段，更可以買到更好更大的市內居住空間。

▲迎賓大廳。圖為3D透視圖。

▲閱覽室。圖為3D透視圖。

▲遊戲室。圖為3D透視圖。

▲健身房。圖為3D透視圖。

位於生活機能成熟的草漯市區，「合展大觀富琚」所在地可說是A級首席地段，以學區來說，車程約3分鐘可抵草漯國小、草漯國中，週末假日可帶著孩子或毛小孩徜徉在鄰近的水之丘公園、風之谷公園和六合籃球場公園。想採買生鮮食材，車程約3分鐘可至億客成生鮮超市，想走逛生活百貨也有寶雅可逛，近期也將進駐首間麥當勞和全聯福利中心，住戶不用經歷一般重劃區需等人口到位、生活機能進駐的黑暗期，入住就能展開交通、機能一切皆到位的新生活。

「合展大觀富琚」於6月開案至今，已成交約5成，一般來說，首購族多會在2房產品考慮著墨。「但我們不少成交客戶都是因為預算買不到青埔，所以跑到草漯看看，當他們發現加一點錢就能從原本預計的2房直上3房，都很乾脆地決定一次到位！」專案代表表示。

對於年輕家庭和首購族來說，草漯重劃區的低基期和成熟的生活條件，無疑是目前市場極具吸引力且CP值更高的選擇。不過「隨著區域的持續發展，草漯重劃區的房價有望逐漸上升，為自住者和置產族帶來更多的價值和回報，對於正在考慮買房時機點的人來說，草漯重劃區現在極有可能就是買在低點的最後時刻。」