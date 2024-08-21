全台最貴共構宅3.4億無貸款交易　一查買方與新浪網創辦人有關

▲全台最貴捷運共構宅「首泰信義」商辦戶以3.4億元交易。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

全台最貴捷運共構宅「首泰信義」商辦戶以3.4億元交易，買方大有來頭，2家投資公司以無貸款買進，經查與新浪網創辦人姜豐年有關。專家分析，本次交易為18樓戶，是該社區商辦戶的最高樓層，但每坪185萬元實在不便宜。

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最新實價揭露，信義安和站共構宅「首泰信義」18樓兩戶以3億4748萬元交易，權狀合計約207坪，換算單價約為185萬元，並備註為商辦產品。經查謄本，買方分別為理樂投資、久周投資公司，以無貸款買進。

進一步追查，這2公司與「久周資本事業公司」有關，該公司隸屬於璞石資本集團，專門從事國際性合併收購、整合上市投資，版圖規模大，而璞石資本就是由姜豐年創立，他大有來頭，在中國擁豐沛的人脈與資源，事業成功，被稱為「網路金童」，是新浪網共同創辦人。

此外，姜豐年曾是職業籃球員，任職新浪時接手宣布解散的宏國象籃球隊，更名為台北新浪獅隊轉戰中國CBA，2007年將球隊轉手給璞園建設。持續為籃壇貢獻，2017年贊助成立「政大雄鷹」籃球隊，今年在小巨蛋見證政大4連霸，但66歲的他被拍到生病暴瘦。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「首泰信義」地段精華，是全台最貴共構宅，屋齡2年，為國內相當具有指標性的先建後售豪宅，坪數規劃大，而因位處商業區，因此有一定比例為商辦，3~18樓規劃為一般事務所。

陳炳辰指出，「首泰信義」住宅開價每坪250萬元，相當驚人，可能因為價格高、坪數大，銷售去化慢，目前該社區最高成交27樓的每坪211.8萬元。

▲以非信義計畫區的商辦行情來看，均價最高的就是復興北路「國家企業廣場」。（圖／記者項瀚攝）

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄觀察，以非信義計畫區的商辦行情來看，均價最高的就是復興北路「國家企業廣場」，為指標商辦大案，每坪達157~180萬元。

而本次「首泰信義」以每坪185萬元交易，丁玟甄認為，價格實在不便宜，雖然地段不錯，但租金單價需達3500元，且從商辦的行情角度來看，純商辦大樓的價格還是會比較高。

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