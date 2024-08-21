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全台最貴共構宅3.4億無貸款交易　一查買方與新浪網創辦人有關

▲▼信義區豪宅「首泰信義」為捷運信義安和站的共構宅，且為住商混合大樓。（圖／記者賴志昶攝）

▲全台最貴捷運共構宅「首泰信義」商辦戶以3.4億元交易。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

全台最貴捷運共構宅「首泰信義」商辦戶以3.4億元交易，買方大有來頭，2家投資公司以無貸款買進，經查與新浪網創辦人姜豐年有關。專家分析，本次交易為18樓戶，是該社區商辦戶的最高樓層，但每坪185萬元實在不便宜。

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最新實價揭露，信義安和站共構宅「首泰信義」18樓兩戶以3億4748萬元交易，權狀合計約207坪，換算單價約為185萬元，並備註為商辦產品。經查謄本，買方分別為理樂投資、久周投資公司，以無貸款買進。

進一步追查，這2公司與「久周資本事業公司」有關，該公司隸屬於璞石資本集團，專門從事國際性合併收購、整合上市投資，版圖規模大，而璞石資本就是由姜豐年創立，他大有來頭，在中國擁豐沛的人脈與資源，事業成功，被稱為「網路金童」，是新浪網共同創辦人。

此外，姜豐年曾是職業籃球員，任職新浪時接手宣布解散的宏國象籃球隊，更名為台北新浪獅隊轉戰中國CBA，2007年將球隊轉手給璞園建設。持續為籃壇貢獻，2017年贊助成立「政大雄鷹」籃球隊，今年在小巨蛋見證政大4連霸，但66歲的他被拍到生病暴瘦。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「首泰信義」地段精華，是全台最貴共構宅，屋齡2年，為國內相當具有指標性的先建後售豪宅，坪數規劃大，而因位處商業區，因此有一定比例為商辦，3~18樓規劃為一般事務所。

陳炳辰指出，「首泰信義」住宅開價每坪250萬元，相當驚人，可能因為價格高、坪數大，銷售去化慢，目前該社區最高成交27樓的每坪211.8萬元。

▲▼ 興富發 。（圖／記者項瀚攝）

▲以非信義計畫區的商辦行情來看，均價最高的就是復興北路「國家企業廣場」。（圖／記者項瀚攝）

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄觀察，以非信義計畫區的商辦行情來看，均價最高的就是復興北路「國家企業廣場」，為指標商辦大案，每坪達157~180萬元。

而本次「首泰信義」以每坪185萬元交易，丁玟甄認為，價格實在不便宜，雖然地段不錯，但租金單價需達3500元，且從商辦的行情角度來看，純商辦大樓的價格還是會比較高。

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關鍵字：首泰信義信義安和捷運共構商辦豪宅新浪網璞石資本姜豐年政大雄鷹籃球

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