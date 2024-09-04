銀行「限貸令」讓交易降溫　明年恐延燒預售屋

▲專家認為，滿水位問題若到明年仍無法解決，觀望買氣就會蔓延到預售市場。（圖／鏡週刊提供，下同）

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房貸滿水位意味透過融資協助買方購屋的資金資源變得稀缺，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，直接衝擊的是卡在購屋流程當中，已完成付斡、議價、簽約，等待完稅、過戶的買方，也間接使屋主權益受到影響。

中古屋市場衝擊最重，桃園市張姓房仲就說，買賣交易風險攀升，「現在賣房，一定會先幫屋主再三確認買方貸款沒問題，才敢進行下一步，否則簽完約，貸款卻下不來，一來買方可能要賠違約金，二來屋主的房子也會被卡住不能繼續銷售。」

也因為這樣，住商機構企研室執行總監徐佳馨說：「中古屋市場已明顯受到衝擊，買方借不到錢，出價都會變保守，房價要再衝高不大容易。」她指出，「這波打擊的不是實質面，而是信心面。以住商來說，8月中與上月同期成交量相比就下滑1成5，中古市場降溫是事實，量縮價穩不可避免。」房仲網紅發電哥也以竹北為例，中古屋交易量減少2成，預計8月結算會更少。

預售屋部分，第一線代銷人員坦言，「雖然排隊、抽籤等個案仍然存在，但整體來人量較今年第二季少3、4成。」不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，預售屋仍賣得很好，畢竟辦房貸是4、5年後的事，房貸限撥反而將買氣逼向預售屋，價格也屢創新高。

「像是林口富堡晶鑄，最高成交價每坪77.9萬元；左營高鐵特定區鑫天際，最高63.5萬元；板橋勝輝一邸最高單價120萬元；蘆洲新樸王樣最高成交單價82.6萬元。」何世昌直呼，創新高價案根本舉例不完。

「沒有錢就不會作怪！」戴德梁行董事總經理顏炳立持不同看法，「目前預售屋房價持續往上走的格局，到年底都不會改變，但如果明年銀行滿水位問題仍無解，將衝擊市場信心，勢必從成屋蔓延到預售屋。」他表示，今年底後當成屋市場緩下來，預售屋自然沒這麼樂觀，明年房市就有反轉可能。

黃舒衛也表示，交易成本升高、買賣周轉變慢、買氣趨於觀望，都不利於房市量能推展，因此中古屋、新成屋市場激情不再，旺盛買氣倒向暫無貸款壓力的預售市場。「影響所及，今年買賣移轉棟數仍有機會挑戰34萬棟，但漲價落差將拉大，如果錢荒議題繼續擴大，延燒超過一季，再加上年底交屋潮的壓力測試，將會損及預售買氣。」



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