ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

▲▼ 居家風水 。（圖／記者項瀚攝）

▲小坪數的房子越來越夯。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，有網友表示，最近看房發現很多兩房都是11、12坪，跟其他兩房的中古屋比起來，坪數又更小了，好奇「以後這會是常態嗎？」對此，信義房屋專家表示，現在兩房很搶手，坪數小總價就會少，較可以負擔。

有網友在PTT發文，「以後兩房室內11、12坪會是常態嗎？」最近看房發現，兩房室內11、12坪的建案似乎越來越多了，看了幾間中古屋，屋齡超過10年的房子，不含陽台的兩房大概是17坪，屋齡5年的大概是15坪，房子越蓋越小間，「現在11、12坪的越來越多了，以後這會是常態嗎？」

貼文曝光，網友紛紛點頭，「差不多吧，現在一堆15-20室內小三房」、「台北現在主流2房室內坪數是13-15坪」、「以後每一間都是膠囊旅館」、「年輕人喜歡小宅，12坪兩房賣很好」、「確實是趨勢，從現代年輕人的生活作息就可以觀察得到」、「以後這種室內10出頭坪的兩房會是常態，而且最熱銷，能負擔的總價固定，坪數只會越買越小」、「台北市現在很多這種，10出頭坪的房子，室內沒有隔間，客餐廳和房間完全開放，其實就是家庭套房的概念」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房價漲，新房子單價變貴，坪數小負擔就會小，買的人自然就會很多，確實蠻搶手的，不過要特別注意，「空間小，室內坪數被壓縮了，採光就會受到影響」。

關鍵字：房市兩房坪數買房趨勢居住環境專家解析

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳炳辰／建商沒在怕？　銀行房貸滿水位「傷不到預售案」

42分鐘前

年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，有網友表示，最近看房發現很多兩房都是11、12坪，跟其他兩房的中古屋比起來，坪數又更小了，好奇「以後這會是常態嗎？」對此，信義房屋專家表示，現在兩房很搶手，坪數小總價就會少，較可以負擔。

1小時前

富裔公主變房仲！　連虧5年有望轉盈

富裔(6264)上個月25日股東會後，董事長祝文定接受CTWANT記者採訪時，他語出驚人地說，台積電帶動的AI產業鏈衍伸出的購屋需求，「最少能讓房市有10年光景！」祝文定透露，今年將出售一批投資型不動產，有望結束連5年虧損，另著手規劃新北市烏來占地37公頃的大片森林，盼打造成渡假園區和森林銀行。

14小時前

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

美國馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）投資人阿斯加里（Sam Asgari），近日陷入一場與好萊塢知名演員凱文史貝西的僵持戰。這場鬧劇圍繞著一棟位於巴爾的摩的豪宅展開，阿斯加里本以為自己在拍賣中撿到了便宜，然而，隨著史貝西拒絕搬出這棟豪宅，事情變得越來越複雜，這筆交易也迅速演變成了一場惡夢。

14小時前

岡山新行政中心公辦都！日本大師隈研吾設計 　2029年完工啟用

15小時前

3~7月資金狂潮進房市　雙北17新案完銷

台股在今年3月登上2萬點，大致一路順暢直到 8月初股災，使3~7月資金狂潮轉進房市，統計雙北共有19案完銷。其中價格相對親民、區域新案供給稀缺、甚至是高單和高總價個案都上榜。

15小時前

新北林口14F社宅動土！　1066戶預計2028年完工

新北市林口區「文仁安居」社會住宅今天動土，完工後將有1066戶。內政部長劉世芳表示，支持年輕人是國家希望工程重要計畫，將結合林口世大運社宅房型，滿足年輕族群需求。

16小時前

人口高齡化！南韓「空屋率大增」老舊沒人住　預估2040年房價下跌

南韓近年來房價持續飆漲，尤其首爾市中心的新建住宅的售價更是屢屢飆破新紀錄。然而事實上，隨著出生率降低、人口高齡化等問題，不斷上漲的空屋率即將成為房地產市場的新問題，加上人口高度集中首都圈，未來鄉村地區的空屋問題會更加嚴重，且這些空屋因為投資報酬率太低，導致沒有業者願意進行都更。

16小時前

不是除濕機！家中最易致火災的電器是「它」　出現3狀況千萬別用

傳統觀念中，除濕機因為耗電量高、使用時間長，常被列為居家危險家電之一。但其實有數據指出，「電風扇」才是家中最容易故障起火的家電產品，也是最可怕的火警殺手。

17小時前

桃園看預售屋！業務「狂列4大優惠」激推買2樓：折20萬　他喊毛

一名網友近日到桃園看預售屋，過程中業務不斷推薦買2樓戶型，除了表示現在管路都是直管，沒有阻塞問題外，還提供三大優惠，包括送家電、B1車位優先選等，不過他聽完總覺得不對勁，於是發文求問廣大網友。

18小時前

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

家中最易致火災電器是電扇　出現..

一票人超好奇！新竹超巨1棟「蜂..

百戶社區交屋「貸款下不來」　第..

出門10小時「變頻冷氣不用關？..

「超歪樓」商旅整棟3.2億法拍..

限貸令「即使貸到錢」3大衝擊曝..

公寓住戶「要換電子鎖嗎？」　一..

清景麟、三地再次聯手大師隈研吾..

富裔公主變房仲！　連虧5年有望..

3年發51萬戶建照　大量交屋潮..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陳炳辰／建商沒在怕？　銀行房貸..

看房驚「2房11坪超多」　網揭..

富裔公主變房仲！　連虧5年有望..

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西..

高雄岡山新行政中心公辦都 　..

3~7月資金狂潮進房市　雙北1..

新北林口14F社宅動土！　10..

韓「空屋率大增」沒人住　估20..

家中最易致火災電器是電扇　出現..

桃園看預售屋！業務「狂列4優惠..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366