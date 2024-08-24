年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

▲小坪數的房子越來越夯。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，有網友表示，最近看房發現很多兩房都是11、12坪，跟其他兩房的中古屋比起來，坪數又更小了，好奇「以後這會是常態嗎？」對此，信義房屋專家表示，現在兩房很搶手，坪數小總價就會少，較可以負擔。

有網友在PTT發文，「以後兩房室內11、12坪會是常態嗎？」最近看房發現，兩房室內11、12坪的建案似乎越來越多了，看了幾間中古屋，屋齡超過10年的房子，不含陽台的兩房大概是17坪，屋齡5年的大概是15坪，房子越蓋越小間，「現在11、12坪的越來越多了，以後這會是常態嗎？」

貼文曝光，網友紛紛點頭，「差不多吧，現在一堆15-20室內小三房」、「台北現在主流2房室內坪數是13-15坪」、「以後每一間都是膠囊旅館」、「年輕人喜歡小宅，12坪兩房賣很好」、「確實是趨勢，從現代年輕人的生活作息就可以觀察得到」、「以後這種室內10出頭坪的兩房會是常態，而且最熱銷，能負擔的總價固定，坪數只會越買越小」、「台北市現在很多這種，10出頭坪的房子，室內沒有隔間，客餐廳和房間完全開放，其實就是家庭套房的概念」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房價漲，新房子單價變貴，坪數小負擔就會小，買的人自然就會很多，確實蠻搶手的，不過要特別注意，「空間小，室內坪數被壓縮了，採光就會受到影響」。