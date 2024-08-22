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臺灣產物保險與Swiss Re聯手引領ESG革新　率先簽發全台第一張建築物結構安全保障保險

▲▼臺灣產物保險,Swiss Re,建築物結構安全保障保險,IDI,寶舖建設,寶舖全健築 知行。（圖／業者提供）

▲Swiss Re瑞士再保險公司與臺灣產物保險聯手引領ESG革新，率先簽發全台首張建築物結構安全保障保險。（左起）Swiss Re 瑞士再保險 區域總經理Jimmy Lim、臺灣產物保險公司總經理陳昭鋒、寶舖建設董事長劉克健、國際權威驗證機構SGS在台灣的營運總監梁惠銘。

圖、文／寶舖建設提供

買房置產是終生大事之一，在歐洲及日本，為了保障購屋者權益，建築物結構安全保障保險（Inherent Defect Insurance, 簡稱IDI保險）幾乎是所有新房子的標配。歐洲大陸的法國、西班牙、瑞典等自1978年起陸續規定所有新房子須強制投保IDI保險。而在亞洲，日本自2009年也規定所有新房子強制投保IDI保險，否則建設公司須向政府提存一筆品質保證金。在英國，「建築物結構安全保障保險（IDI）」雖屬自願投保，但自2014年起已成為所有新房子的標準配備，沒有IDI保險的房子不僅很難取得貸款，二手交易的時候更是困難重重。

「建築物結構安全保障保險（IDI）」以屋主作為被保險人，保障屋主從建設公司所購買到的房子品質符合建築法規或是更高的標準。房屋如果轉賣，新的屋主自動成為被保險人，繼續獲得保障，無形中也增加了二手屋的價值。在保險期間內如果因為建築工程瑕疵造成結構強度不符合建築法規的規定而有倒塌或倒塌的威脅，保險公司將直接賠付屋主建築物補強或重建的費用。另外，甲式IDI保險並提供額外的耐震設計標準增強以及屋頂、窗框、地下室連續壁漏水等保障。

為提升台灣建築價值，臺灣產物與國際頂尖，具有161年的歷史瑞士再保險公司合作，率先引進瑞士再保險CSR+ Building標準之「建築物結構安全保障保險（IDI）」。透過「認證＋保險」，以「認證（獨立第三方品質檢查）」實現房屋興建品質透明化及安全性，並以「保險」提高建築的價值與保值性。

臺灣產物保險陳昭鋒總經理說：在所有產險商品中，IDI保險是保險期間最長、再保險門檻最高的產品之一，對於風險管理及透明度要求極高。但其特色是能為優良建商創造價值與良性的ESG循環。IDI保險承保對象是品質透明度高的建商，其往往具有良好的公司治理（G）。透過IDI保險，保險公司與建商共同為購屋者提供進一步的保障，達到社會責任（S）實踐。好房子可以住的健康、住的長長久久，所有資源的浪費就可以大量減少，實現保護環境（E）的目標。臺灣產物保險公司基於ESG企業社會責任及產品創新之理念，多年來積極研發新商品。今年攜手瑞士再保險公司，在台北市大安區催生出全台第一張「建築物結構安全保障保險（IDI）」保單。我們很高興寶舖建設能成為我們和瑞士再保險公司在台灣推出IDI保險第一個合作夥伴。也期許台灣未來有更多的購屋者可以放心買到有「認證＋保險」的好房子。

▲▼臺灣產物保險,Swiss Re,建築物結構安全保障保險,IDI,寶舖建設,寶舖全健築 知行。（圖／業者提供）

▲圖為寶舖建設新案「寶舖全健築 知行」。

寶舖建設劉克健董事長說：寶舖只蓋健康好房子，我們也一直不斷在挑戰好房子更高的定義。我們相信，「全透明」是一切信任的基礎。因此，寶舖從「寶舖CARE」起便成為第一個採用SGS建築品質「全品項」驗證的客戶。本次很高興得到臺灣產物保險公司、瑞士再保險公司對寶舖建設品質、靠譜及全透明的肯定與認同，「寶舖全健築 知行」成為台灣首座IDI「認證＋保證」的建築，並獲得瑞士再保險提供技術和再保險支持。讓我們在為客戶蓋健康好房子的同時，也透過金融業的肯定，為客戶的資產創造永續的價值。我們期許有更多人認同全透明的理念，一起提升台灣建築價值，也守護自己與家人的健康安全。

如同歐洲、日本、與英國，未來，具備「認證＋保險」的房子將成為主流。臺灣產物保險將持續與理念相同的優質建設公司合作，未來也希望透過銀行的力量來推廣本產品，把金融機構引領ESG產品的功能作最有效的發揮，讓消費者買房能買得安心、住的開心、擁有的放心。

關鍵字：臺灣產物保險Swiss Re建築物結構安全保障保險IDI寶舖建設寶舖全健築 知行

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