全台最後一間「水舞饌」歇業　　新租客捧百萬租金插旗

▲位於北屯區崇德路二段、北平路交叉口的「水舞饌崇德店」將由「優漾複合運動會館」接手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於北屯區崇德路二段、北平路交叉口的「水舞饌崇德店」，在地經營25年，繼中港店、公益店後，最後一間也在上月底撤場，過去傳出不動產業者接者承租，不過真正租客曝光，為「優漾複合運動會館」，在地房仲估算，每月租金達百萬元。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？ 內行指：反而會有新契機

位於北屯區崇德路二段、北平路交叉口的「水舞饌崇德店」在3月底歇業後，動向受到關注，近期則掛上「雙橡園1518」建案廣告引起熱議，不少網友討論是否賣地給開發商，不過實際真相曝光。

經查，該建物土地含隔壁停車場共計1180坪，地主部分則是大多為繼承而來的陳姓家族。而實際租客為雙橡園開發關係企業的「優漾複合運動會館」，月租金約百萬元，優漾過去已在西屯、南屯區都設有旗艦店，累積出口碑後，進軍北屯市場。

▲該建物土地含隔壁停車場共計1180坪，運動會館預計於今年第四季正式開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

此次插旗北屯區，實際詢問業者，對方低調透露：「新據點座落於北屯精華地段，預計於今年第四季正式開幕。選址北屯，正是看好當地近年人口快速成長、成為健身品牌積極佈局的一線戰區。」有不少忠實會員的優漾，希望將這份經驗延伸並提供更多元的運動體驗。

對此，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「崇德路二段近年吸納不少店家進駐，就連過去在西區深耕已久的星期五美式餐廳，也即將搬進崇德路二段，水舞饌對面。」

沈政興說：「該基地地段鄰近捷運站，交通便利，加上區域少有超過千坪的土地出租，土地租金單價落在850元，也是少見『租得漂亮』的案例。北屯區近年人口快速集中，生活機能持續到位，整體條件非常適合作為健身房設點，有望進一步提升區域運動風氣與商業機能。」

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？ 內行指：反而會有新契機