預算有限「裝潢要先做哪？」　網點名1處：事後做最麻煩

▲若預算有限，裝潢要優先做什麼？（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房之後，很多人都會開始規劃裝潢相關事宜，近日就網友發文透露，他們因為預算有限，所以交屋後，想直接住進去，但有哪些裝潢是建議先做好的嗎？對此，信義房屋專家認為，如果預算有限，可以選擇現成的，會比較便宜，「沒錢有沒錢的過法」。

有網友在Dcard上，以「預算有限的裝潢要做什麼」為標題發文，提到他們因為預算有限，所以待交屋後，打算買些簡單家具就先住進去。她透露目前家中成員有2大1小，有什麼裝潢是建議先做好的呢？天花板？地板？還是系統櫃？

原PO說，他們買的是3房，裝潢加上軟裝的預算，想控制在50萬元以內，而且主要會先把重心放在主臥，因為另兩間暫時還不會用到，不知道是否有其他人也以軟裝為主？能不能給點建議？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「天花板事後要做是最麻煩的，粉塵多、施工時間長，所以真的要做天花板建議是空屋做，但天花板做造型不便宜，可能超出預算。地板和系統櫃都可以事後再處理，低粉塵、施工短」、「天花板有要用先裝吧，我家是沒有用天花板，自己買吸頂燈裝」、「天地壁，尤其是天花板跟牆壁，做完要靜置個兩週左右讓落塵跑」、「如果是全部軟硬裝+電器預算50w預算比較吃緊，建議先把能確定下來的必須支出扣除」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，當預算有限，入住可以買一些現成的，比較便宜，就買一買、擺一擺。至於網友提到天花板最好先做，曾敬德認為，如果真的沒錢，就走「工業風」也無妨；想做的話，也可以就以功能性為主，「沒錢有沒錢的過法」。