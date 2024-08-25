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擁「87間房產」全被查封法拍！神秘女身分成謎　驚人背景遭起底

大陸安徽省合肥市女子李梅名下位於湖南省長沙市的87套住宅被查封，近日即將拍賣，此事引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲女子的87間房產全被查封，近日即將公開拍賣。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸安徽省合肥市女子李梅名下位於湖南省長沙市的87間房產被查封，近日即將拍賣，此事引發熱議。從網傳影片截圖顯示，房屋門口貼有安徽省合肥市中級人民法院的封條以及查封、拍賣（變賣）財產、限期搬離公告。消息曝光後，李梅的身分成為熱門討論話題。

《瀟湘晨報》報導，京東司法拍賣平台在8月24日掛出87間法院拍賣房屋的公告，是安徽合肥女子李梅名下，將於9月29日正式開拍。公告顯示，合肥中院在執行被執行人淩正犯集資詐騙罪，及李梅等犯非法吸收公眾存款罪刑事裁判涉沒收個人全部財產、追繳違法所得及責令退賠執行一案中，鑒於被執行人淩正、李梅至今未履行生效法律文書所確定的義務，經查，公安機關及合肥中院對被執行人李梅名下位於長沙市的87房產進行預查封，並且附上了87間房產一覽表。

公告稱，該處財產已由有關部門協助合肥中院登記查封，查封期限自2022年8月9日起至2025年8月8日止。在上述期限內，非經合肥中院同意，任何人不得對被查封的財產有轉移、隱匿、損毀、變賣、抵押、租賃、典當、贈予等處分行為，否則，合肥中院將依法追究其法律責任。同時為實現集資參與人（被害人）的合法權益，合肥中院將依法對上述財產進行評估、拍賣（變賣）等。

據悉，被查封的房產預估價達億元人民幣。法拍服務人員在接受採訪表示，這87間房產分別位於長沙5個不同的社區，每個社區大約有十幾間房產。報導指出，2016年下半年起，大量合肥投資客進入長沙，合肥警方的一則通報顯示，大志集團非法集資案的兩名主犯應該算得上是「合肥炒房團」的炒家，兩人名下長沙房產87間、合肥房產90間被查封。

天眼查顯示，大志投資集團有限公司的法定代表人及最大股東是淩正。淩正的合作夥伴中有李梅的名字，二人在多家公司中存在合作。在淩正任法定代表人及高管的安徽大志房地產開發有限公司，李梅是最大股東，持股80％。

合肥市中級人民法院的官網今年2月發布了關於淩正犯集資詐騙罪、李梅等人犯非法吸收公眾存款罪案款發放的公告，將對已歸集的涉案資金進行首次發放。至於李梅名下位於長沙的87間房產被查封後，下一步將會被拍賣，法院表示，拍賣所得會有部分用於發還給「大志案」中的集資參與人。

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