東海商圈「Mr.38咖哩」熄燈！全台剩2門市　網哀號：學生回憶

▲陪伴不少東海學子的20年老店「Mr.38咖哩」宣布歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

台中知名餐廳「Mr.38咖哩」於2004年開業，主打集印度咖哩及日本咖哩之大成，調配出最適合台灣人的獨特風味，創立至今深受饕客歡迎，其中位於龍井區遊園南路上的東海店，因鄰近東海大學，是不少學生的青春回憶。不料，業者近日突然宣布歇業，目前全台只剩2個據點，讓大批老主顧相當錯愕。

「Mr.38咖哩」東海店透過臉書粉專，宣布東海店於16日起暫停營業，「相信結束是為了更好的開始，味道的記憶也將會留存。謝謝大家的支持，很高興mr.38東海店能成為曾經帶給您美好回憶的小天地，依依不捨在這邊與大家暫時告別，我們有緣再相見」。

▲「Mr.38咖哩」公告珍重再見。（圖／翻攝自Mr.38 咖哩 東海店臉書）

據了解，「Mr.38咖哩」主打百元平價大份量餐點，在東海商圈展店後迅速打響名號，除了Google評論高達4.7顆星，更有累積超過6000則留言，相當受歡迎。東海店歇業後，「Mr.38咖哩」官網已將該店相關營業資料下架，目前僅剩一中店及逢甲店共2個據點。

消息曝光後，不少網友驚呼「一定是房東漲租金。做餐飲的都是這樣，房租都是壓垮業者的最後一根稻草」、「該不會又是房東要漲租金吧」、「我已經吃十幾年了....我覺得你們是東海最好吃的咖哩」、「我跟姊姊的愛店，謝謝我的青春回憶」、「大學的回憶」、「東海指標性的店欸，不會吧」、「最喜歡你們的咖哩了，希望你們再回來」。

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