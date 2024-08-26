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住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

▲▼泰國飯店示意圖。（圖／記者李姿儀攝）

▲飯店櫃台員工分享入住時千萬不能做的八件事。（飯店示意圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

「下次入住飯店前，請三思！」一名飯店櫃台員工揭露了許多住客常犯的錯誤，並分享了入住時千萬不能做的八件事。其中一項是許多台灣人可能不知道的潛在風險：透過第三方平台訂房可能帶來不小的麻煩。該員工特別提醒大家，最好避免透過第三方平台預訂飯店，以免影響住宿體驗。

根據外媒《UNILAD》報導指出，一名TikTok用戶 @mamafromarkansas 表示，身為飯店員工，她經常遇到客人犯下各種錯誤，並列出了八大須知，提醒大家在下次入住時避免。

1. 不要在錯誤日期抵達

她強調：「請不要在預定日期的隔天才到飯店，然後期待還能入住。你的預訂已被視為未出現，訂房已取消，我們無法再提供房間。」

2. 避免透過第三方平台訂房

該員工提醒，透過第三方平台訂房可能讓更改訂房變得困難。「請不要用第三方平台訂房，我們無法變更第三方的預訂內容，所以會增加很多不便。」

3. 訂錯日期怪不得別人

她指出，如果客人訂錯了日期，責任全在自己。「請不要因為訂錯日期而生氣。我們會寄送確認信，若你沒有仔細檢查，那是你的錯，不要怪我們。」

4. 不斷詢問空房沒用

若飯店告知無房可訂，重複詢問也無濟於事。「如果我們告訴你當天沒有房間，請不要再問四五次。我看著螢幕，系統上確實顯示那些日期沒有房間可供。」

5. 帶孩子要負責

她還提到，客人帶孩子入住飯店時，應該確保孩子不會搗亂。「請不要帶孩子來參加活動，然後讓他們在飯店裡跑來跑去搞破壞，自己卻在酒吧喝得酩酊大醉。」

6. 留差評前先溝通

遇到問題後，直接上網留下差評的行為並不可取。「若你在飯店遇到問題，請不要離開後才給差評，而不告訴我們。你沒給我們機會解決問題。」

7. 先確認飯店設備是否符合需求

她提醒，在訂房前應先確認飯店的設施是否滿足需求。「請不要在不清楚飯店提供哪些設施的情況下就訂房。」

8. 尊重取消政策

最後，她提醒大家遵守飯店的取消政策。「不要覺得政策對你沒有約束力。我們有24小時的取消政策，若你在入住當天才取消，仍會收取取消費用。」

關鍵字：飯店住宿旅程注意事項房產旅遊

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