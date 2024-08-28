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房貸吃緊！　2招自救解套

銀行房貸吃緊，貸款戶可以改向農漁會或郵局等金融機構申貸。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲銀行房貸吃緊，貸款戶可以改向農漁會或郵局等金融機構申貸。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

近年房市迎來大多頭行情，房價續創新高，買氣爆棚。市場預估，今年全年移轉棟數約36萬棟，將挑戰2011年紀錄。只是很多人開心買房之餘，卻發現向銀行申請房貸竟然要「排隊」，原來是銀行放貸水位開始吃緊，不是婉拒收房貸、就是調升利率，銀行大熱天收傘，讓準備要交屋的民眾傷透腦筋。

「有夠扯，和建商配合放貸的銀行竟然不收件，真的史無前例。」房產投資達人包租公顏博志說，自己買的是位在台北市約百戶的預售屋，原本預計要在2個月後交屋，「建商卻突然告知配合的銀行不收件，要我趕快去找其他可以貸款的銀行。」顏博志認為，建商是知名上市櫃公司，銀行整批貸款額滿讓他十分不解，「要是無法從銀行貸出款項，看來只能全款買房了。」

今年出現預售屋交屋潮和新青安買房潮，貸款人數節節攀升。（翻攝yockests threads）

▲今年出現預售屋交屋潮和新青安買房潮，貸款人數節節攀升。（翻攝yockests threads）

未及驗屋　先求交屋撥貸

不過，買房這麼大筆的金額，可不是人人都可以靠自己籌出全款交屋，事實上，下半年要交屋的民眾開始緊張，已經過件的核貸戶更錯愕，「貸款在3個月前就准件核貸，銀行最近卻突然通知我要排隊等額度。」吳先生去年在新北市買的預售屋正在驗屋，「現在只能先求交屋排撥貸，房屋有缺失也沒辦法。」

根據《銀行法》第72之2條規定：商業銀行辦理住宅建築及企業放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30％，「銀行放款約到28％、逼近水位時就會開始拉警報。」民營銀行第一線行員說，銀行存款水位每天在浮動，「這兩年房市的交易總額飆高、貸款金額跟著往上拉，貸款水位上升速度很快，這是近來民眾辦房貸出現排隊、甚至銀行直接不收件的原因。」



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