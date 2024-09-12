「百萬級別」高端客出手　台中水湳價量逆轉七期　

▲全台獨一無二的「水湳經貿園區」發展至今雖僅短短幾年，但從房市量價來看已逆轉七期重劃區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

全台獨一無二的「水湳經貿園區」發展至今雖僅短短幾年，但從房市量價來看，高端客群的偏好度卻持續上升，根據實價登錄統計，2023 年總價 4000 萬元以上的豪宅交易，水湳經貿園區和單元 8 重劃區合計共 338 戶，逆轉七期重劃區的 308 戶。

水湳生活圈的價、量凌駕七期已是市場的大趨勢，值得一提的是，接下來水湳將迎接重大建設落成的豐收期，2025、2026 年間陸續完工開幕的新地標包括有「綠美圖」、「台中國際會展中心」、「台中流行影音中心」。而目前「水湳轉運中心」工程也達7成；大型公共建設陸續到位，置產跟著建設走，都是水湳買氣不墜的多頭訊號。

▲即將陸續完工開幕的新地標有「台中國際會展中心」，將帶著引領台中產業走向的使命。（圖／業者提供）

大水湳房價屢創新高，建案陸續登場，除了豪宅交易量逆轉七期，區域最高單價的豐邑建設，首案率先於文商段推出 「Park One」，而該案最高成交單價來到100.2萬元，創下全台中首例並且也是最高單價，據了解，豐邑機構在文商段另一塊二期土地，未來單價將創新高，從文商段出發，有望率先站穩三位數。

為何水湳會成為台中房價百萬時代領頭羊，在地業者說明：「水湳經貿園區先有重大建設、公共設施規劃，與此同時民間開發商買地興建，預計發展時程將會比七期來得快，房價每坪突破百萬元值得期待。」

▲百萬級別的國際級水湳、搭配7座史詩級公共建設地標、台中最遼闊的綠地中央公園，發展速度與含金量不言而喻。（圖／業者提供）

大水湳的地段性、增值性以及發展性，都讓品牌建商搶進推案，包括豐邑建設、華固、富華創新、潤隆、遠雄等上市櫃建商預售新案，近期頻傳高價成交紀錄，在8月首波境外回台資金將解封，據了解已有不少高資產族目光鎖定大水湳市場。

百萬級別的國際級水湳、搭配7座史詩級公共建設地標、台中最遼闊的綠地中央公園，發展速度與含金量不言而喻，目前豐邑機構地標34層預售案「PARK ONE」位於經貿五路、啟航路，僅提供173戶住家，格局坪數規劃三房54~57坪)、四房62~75坪產品，是高資產自住客最顯眼的標的。

▲豐邑建設也將於下半年推出「生態段新案」位於僑大三街與環中路口，已經引起科技菁英及置產客高度關注。（圖／業者提供）



不過豐邑建設也將於下半年推出「生態段新案」位於僑大三街與環中路口，鄰近僑光科技大學，基地面積1024坪，區域為低密度開發區，據了解，新案預計將規劃2、3房產品，已經引起科技菁英及置產客高度關注。