墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅客錯愕不捨：怎麼會這樣

▲墾丁最美設計旅宿無預警停業。（圖／翻攝臉書／墾丁砂島W-Villa海景渡假會館 ）



記者柯振中／綜合報導

墾丁國旅話題近日不斷受到討論，不少民眾因為高昂的物價，改為選擇出國旅遊。曾經獲得《易遊網》2023年全台最美飯店票選當中，「台灣最美設計旅宿」殊榮的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」31日無預警發布休館停業公告，讓許多遊客感到錯愕與不捨。

以下為墾丁砂島W-Villa海景渡假會館聲明全文：

抱歉來的這麼突然！感謝旅客們長久以來的支持與愛護，我們不捨的發佈此公告，雖然會館僅僅營運2年保有著超高訂房會員數與回流旅客的輝煌成績表達感謝，卻遺憾的將於8／31這天劃下完美句點。

需要事先聲明會館開業經營至今從來沒有因為近期墾丁的新聞輿論時事所影響本身營運的好與壞，競競業業的作好自己與這塊招牌只是時機點落在這敏感的時刻，對於時代俱進的法規條款，土地生命的喘息與休養，員工努力的辛勞與成果！是該讓這裡所有的一切好好沉澱！墾丁依然是台灣最美的一塊淨土希望大家繼續喜愛與支持！

原諒W本來就不是一個以營利為始與經營的會館，所以不會有什麼長遠的營運計劃與目標，每天每月總是隨著感覺與夢想成就來接待每一位喜歡這裡的旅客甚至成了私交問候的好朋友，或許是給自己的壓力太大只要有一點的不完美就會虧欠了來渡假的旅客，這樣的完美要求也讓自己生了病，每月滿額的住房率也實在讓這片土地與自己喘不過氣該好好放下！

▼墾丁最美設計旅宿無預警停業。（圖／翻攝臉書／墾丁砂島W-Villa海景渡假會館 ）



對於近月來眾多詢問下半年開放訂房與已訂房的支持旅客們表達致歉，太多的深思熟慮還是選擇了華麗的謝幕，有妳你們曾經的支持讓W這朵曇花綻放的精采與動人更是業主的小小成就，深深感謝！或許W會在某個海島再次曇現期待有緣的那一刻........

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消息曝光後受到大量討論，不少遊客錯愕留言，「什麼啦！我婚禮在這邊辦的耶」、「什麼？我們打算10月在我的生日第三次入住耶…怎麼會這樣」、「剛去住四天三夜，謝謝你們的用心，真的很棒，好捨不得」、「你們真的很用心，謝謝你們讓我看到不一樣的墾丁業者，加油」、「謝謝你們的用心，讓我們的假期非常美好！期待再相會的一天！」