ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅客錯愕不捨：怎麼會這樣

▲▼墾丁最美設計旅宿無預警停業。（圖／翻攝臉書／墾丁砂島W-Villa海景渡假會館 ）

▲墾丁最美設計旅宿無預警停業。（圖／翻攝臉書／墾丁砂島W-Villa海景渡假會館 ）

記者柯振中／綜合報導

墾丁國旅話題近日不斷受到討論，不少民眾因為高昂的物價，改為選擇出國旅遊。曾經獲得《易遊網》2023年全台最美飯店票選當中，「台灣最美設計旅宿」殊榮的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」31日無預警發布休館停業公告，讓許多遊客感到錯愕與不捨。

以下為墾丁砂島W-Villa海景渡假會館聲明全文：

抱歉來的這麼突然！感謝旅客們長久以來的支持與愛護，我們不捨的發佈此公告，雖然會館僅僅營運2年保有著超高訂房會員數與回流旅客的輝煌成績表達感謝，卻遺憾的將於8／31這天劃下完美句點。

需要事先聲明會館開業經營至今從來沒有因為近期墾丁的新聞輿論時事所影響本身營運的好與壞，競競業業的作好自己與這塊招牌只是時機點落在這敏感的時刻，對於時代俱進的法規條款，土地生命的喘息與休養，員工努力的辛勞與成果！是該讓這裡所有的一切好好沉澱！墾丁依然是台灣最美的一塊淨土希望大家繼續喜愛與支持！

原諒W本來就不是一個以營利為始與經營的會館，所以不會有什麼長遠的營運計劃與目標，每天每月總是隨著感覺與夢想成就來接待每一位喜歡這裡的旅客甚至成了私交問候的好朋友，或許是給自己的壓力太大只要有一點的不完美就會虧欠了來渡假的旅客，這樣的完美要求也讓自己生了病，每月滿額的住房率也實在讓這片土地與自己喘不過氣該好好放下！

▼墾丁最美設計旅宿無預警停業。（圖／翻攝臉書／墾丁砂島W-Villa海景渡假會館 ）

▲▼墾丁最美設計旅宿無預警停業。（圖／翻攝臉書／墾丁砂島W-Villa海景渡假會館 ）

對於近月來眾多詢問下半年開放訂房與已訂房的支持旅客們表達致歉，太多的深思熟慮還是選擇了華麗的謝幕，有妳你們曾經的支持讓W這朵曇花綻放的精采與動人更是業主的小小成就，深深感謝！或許W會在某個海島再次曇現期待有緣的那一刻........

墾丁渡假還有許多優質與親切的民宿推薦給您～我們的姊妹會館#林房民宿#（告知W推薦12月底前官網訂房入住享9折優惠）延續墾丁熱情的接待！

消息曝光後受到大量討論，不少遊客錯愕留言，「什麼啦！我婚禮在這邊辦的耶」、「什麼？我們打算10月在我的生日第三次入住耶…怎麼會這樣」、「剛去住四天三夜，謝謝你們的用心，真的很棒，好捨不得」、「你們真的很用心，謝謝你們讓我看到不一樣的墾丁業者，加油」、「謝謝你們的用心，讓我們的假期非常美好！期待再相會的一天！」

關鍵字：墾丁最美設計旅宿易遊網停業房產房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅客錯愕不捨：怎麼會這樣

墾丁國旅話題近日不斷受到討論，不少民眾因為高昂的物價，改為選擇出國旅遊。曾經獲得《易遊網》2023年全台最美飯店票選當中，「台灣最美設計旅宿」殊榮的「墾丁砂島W-Villa海景渡假會館」31日無預警發布休館停業公告，讓許多遊客感到錯愕與不捨。

1小時前

台中北區運動中心周邊房市熱　醫學生家長趕布局

台中市運動中心大量興建中，目前已啟用的6座國民運動中心，據業者統計，結果發現北區國民運動中心周邊交易量最高，信義房屋專家表示，北區有百貨、市場、醫院、商圈，生活機能十分完善，鄰近中國醫藥大學，還有醫學生的爸媽會搶先布局購買房產。

6小時前

買地貸款也變難　小建商搶地搶不贏人「乾脆收一收」

央行出重手，公開下令銀行自主控管不動產貸款量，除了購屋族哀聲連連，土建融同步受影響，小型建商也苦不堪言。建商業者分享，小型建商看上不錯的地，但就是不敢買，擔心貸款有問題，猶豫或籌資之際，馬上就被大建商買走了。

7小時前

新竹縣市房價5年大漲58%　晚5年購屋多花近700萬

觀察七都5年來總價中位數變化，新竹縣市大漲58%最多，晚5年購屋得多花近700萬元，來到1885萬元，比新北市高不少。不過在地房仲表示，總價1885萬元對於首購型園區客來說，構不成壓力，也是能接受的價碼。

9小時前

台積電楠梓廠「挖出千磅未爆彈」　網問：房價要跌了嗎

台積電設廠持續整地，繼嘉義廠挖到古蹟後，高雄廠也挖到疑似未爆彈，已在第一時間通知警察局後勁派出所，並由軍方未爆彈處理小組移除處理，引來網友直言：「會影響工程進度，讓房價下跌嗎？」專家分析，「限貸令比未爆彈還可怕。」

10小時前

房子地段、格局好「卻是機械車位」能買嗎？內行曝關鍵：還是方便

有些人買房時，也會考慮到停車位的問題，就怕愛車沒地方停放。近日有網友發文表示，他看到了一間還不錯的房，但因為該建案是機械車位，所以就感到猶豫，不知道要不要買？對此，信義房屋專家表示，如果附近真的都沒有平面停車場，有機械車位其實還是算方便。

13小時前

爆漿餐包始祖「蓋城堡」僅1年　不敵景氣今正式歇業

巴特里精緻烘焙2007年高雄起家，用「爆漿餐包」打響名號，曾創下單月銷售百萬顆餐包的紀錄，2023年開設「巴特里魔法城堡」，主打全台首座烘焙沉浸體驗樂園，沒想到突宣布「因營運成效不如預期」，今（31日）熄燈，在地人無奈，又少個可以遛小孩的地方。

15小時前

政院召8大行庫重申「沒限貸令」　盼風險可控下滿足民眾首購需求

行政院長卓榮泰今天接見公股銀行新就任董事長，政院人士指出，卓榮泰會中強調，政府沒有限貸令，房貸議題要多加考量民眾權益及需求，讓民眾安心購屋，公股行庫也應在更周全的準備下，穩定金融市場秩序。

20小時前

首爾摩天大樓夢碎！媒體城新地標「連續流標5次」　工地空轉12年

上岩數位多媒體城位於首爾市麻浦區，成為繼汝矣島後第2個集結南韓各大廣電和娛樂公司的園區。自從台北101大樓竣工後，首爾市府原定在該園區興建一棟高達133層樓高的摩天大樓，甚至還曾經於2009年盛大進行動工儀式，然而金融危機後資金調度困難，加上近來成本增加，最終使市府被迫放棄計畫。

8/30 19:18

1戶18億！「陶朱隱園」只賣掉1戶　柯文哲自爆到這裡唱歌

民眾黨主席柯文哲陷入「京華城弊案」，8月29日記者會上承認有受到威京集團沈慶京邀約，前去豪宅「陶朱隱園」唱歌。柯文哲的話也讓「陶朱隱園」引起網友討論，其中大多數人好奇「為何只賣出1戶」；其實有房產專家早分析出5大原因，直呼「有錢人不是盤子」。

8/30 18:58

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

洗冷氣花多少？房產專家曝「北部..

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅..

5寶單親媽租房留爛攤子　房東開..

沈慶京遭聲押！　威京集團二度發..

台積帶旺嘉義太保房價　在地人哭..

爆漿餐包始祖「蓋城堡」僅1年　..

4自然人揪團斥1.6億　買一中..

新店單價100萬來了！　成屋、..

召8大行庫開會　行政院重申：沒..

台積電楠梓廠「挖出千磅未爆彈」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅..

台中北區運動中心周邊房市熱　醫..

買地貸款也變難　小建商搶地搶不..

新竹縣市房價5年大漲58%　晚..

台積電楠梓廠「挖出千磅未爆彈」..

房子格局好「卻是機械車位」能買..

爆漿餐包始祖「蓋城堡」僅1年　..

召8大行庫開會　行政院重申：沒..

首爾摩天大樓夢碎！媒體城新地標..

1戶18億！「陶朱隱園」只賣掉..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366